10 bikinis de Zara, Mango y Primark que van a compartir madres e hijas

Con la llegada del calor es inevitable hablar de otra cosa que no sea ese deseo que todas tenemos de sol y vacaciones, traducido al mundo de la moda, vendría a significar una necesidad imperiosa de renovar la colección de trajes de baño para el verano 2025, y en esta ocasión en particular venimos a hablar de bikinis. Pero no unos bikinis cualquiera, sino esos que son igual de favorecedores para madres que para hijas, y que sin duda alguna podrías compartir con tu progenitora en vuestra próxima escapada familiar. Y es que si algo tienen en común estos trajes de baño es que el efecto tipazo está asegurado.

Normalmente, cuando hablamos de traje de baño para mujeres que buscan una silueta estilizada y verse de lo más estilosa en verano pensamos en bañadores. Pero esta temporada, los bikinis se imponen como el traje de baño por excelencia. ¿La razón? Nuevas siluetas que sientan de maravilla en todos los cuerpos, tejidos que moldean con suavidad y colores que se adaptan a todos los tonos de piel. Desde los bandeau que realzan el escote hasta las braguitas de talle alto que abrazan la cintura sin marcar, los bikinis del verano 2025 son el punto de encuentro perfecto entre comodidad, tendencia y versatilidad generacional. Zara, Mango y Primark lo han entendido mejor que nadie y nos ofrecen modelos que prometen colarse tanto en la maleta de tu madre como en la tuya.

Los 10 bikinis más favorecedores que llevarán madres e hijas este verano

La clave para que un bikini pueda ser compartido entre generaciones está en su diseño favorecedor, ni demasiado atrevido ni excesivamente clásico. Los estampados animales, los cuadros vichy o los modelos lisos con textura arrugada son una apuesta segura porque combinan estilo y atemporalidad. Las braguitas de pernera alta alargan visualmente las piernas, mientras que las de talle alto estilizan la figura sin apretar. Los tops tipo bandeau o con escote en pico aportan un toque sofisticado y juvenil a partes iguales, lo que los convierte en una opción que funciona tanto para las que tienen 20 como para las que tienen +50.

En cuanto a los colores, los tonos neutros como el blanco, negro o marrón siguen siendo los más buscados por su elegancia natural, pero también veremos bikinis en verde aceituna, rosa chicle o amarillo pastel, perfectos para resaltar el bronceado y darle un aire más vibrante al look. Esta selección de bikinis de Zara, Mango y Primark se mueve entre lo clásico y lo cool, lo minimalista y lo trendy, lo cual permite que tanto madres como hijas se sientan cómodas, seguras y estilosas.

Top bikini aros estampado animal, de Zara (19,95 euros)

Braguita bikini estampado animal, de Zara (19,95 euros)

Top bikini tul lunares, de Zara (19,95 euros)

Braguita bikini tul lunares, de Zara (19,95 euros)

Top bikini triangular, de Zara (22,95 euros)

Braguita bikini, de Zara (19,95 euros)

Top bikini anilla decorativa, de Mango (19,99 euros)

Braguita bikini lazos, de Mango (17,99 euros)

Top bikini triangular detalles eyelet, de Mango (19,99 euros)

Braguita bikini detalles eyelet, de Mango (17,99 euros)

Top bikini aros textura, de Mango (19,99 euros)

Braguita bikini textura, de Mango (17,99 euros)

Top de bikini con aros y textura fruncida, de Primark (9 euros)

Braguita de bikini de pernera alta fruncida a rayas, de Primark (6 euros)

Top de bikini bandeau a cuadros vichy, de Primark (9 euros)

Braguita de bikini bandeau a cuadros vichy, de Primark (6 euros)

Top de bikini con cuello pico, de Primark (7 euros)

Braguitas de bikini de talle alto, de Primark (5 euros)

Top de bikini con detalle en v, de Primark (8 euros)

Braguitas de bikini de pernera alta, de Primark (5 euros)

Así que si este verano compartes destino vacacional con tu madre o tu hija, puede que también acabéis compartiendo bikini. Ya lo has visto, nuestra selección de Zara, Mango y Primark habla por sí sola.