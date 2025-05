Cómo potenciar el bronceado en menos de 1 minuto: guárdate estas compras vitamina

Ni bronceadores ni días enteros tomando el sol. La moda es la solución más rápida e inmediata para verte más morena antes del verano, solamente tienes que presta atención a una buena selección de colores. Se les conoce como prendas vitamina (aquellas más vibrantes, intensas y saturadas) que incitan a la frescura, vitalidad y alegría con la que se caracteriza el verano. Son las tonalidades como el amarillo limón, el naranja papaya, el verde lima o el fucsia que, además de ser divertidos y llamativos dentro de los looks, también tienen la capacidad de conseguirnos esa piel dorada que anhelamos. Tienen el poder de crear un contraste visual vibrante que potencian los tonos cálidos de la piel bronceada, por esta misma razón parece más radiante y luminosa.

Una vez comenzamos a tener días soleados y buenas temperaturas, nuestro fondo de armario se transforma totalmente en estampados alegres o colores vivos. En concreto, las prendas, accesorios o calzado vitamina no solamente son una manera de dar vida y juego a los estilismos, sino que también se han convertido en una estrategia estilística de lo más sensata para conseguir un bronceado y una piel más glowly en menos de un minuto. Por lo que, si la rutina rápida no te da tregua para conseguir un moreno natural y saludable, tu solución más inteligente será completar un armario cápsula de compras vitamina de verano. Tenemos claro que lo principal es que sean adecuadas a tus gustos o estilos, pero lo cierto es que se tratan de unas tonalidades que sientan bien a todo tipo de pieles y tonos de cabello. Nuestra sección Lifestyle de La Razón ha completado una lista de imprescindibles fashionistas en tendencia que no dudarían en hacerse las más sabias de la moda, donde destacan los materiales ligeros, fluidos y fresquitos que no te quitarás en los próximos meses.

Las compras de colores vitamina para potenciar el bronceado

Hemos recurrido a diversas marcas de moda con el fin de encontrar una selección apta a todos los gustos, así como bolsillos. Twin sets perfectos para ir a la oficina, vestidos ligeros para pasear tanto por el centro de la ciudad como en el paseo marítimo, calzados en tendencia o complementos que elevarán el look. Ninguna de estas alternativas dejarán indiferente a nadie que quiera adelantarse unas semanas al verano con un bronceado ligeramente más subido.

Chaleco al estilo asiático, de Mango (36 euros)

Falda recta, de Mango (36 euros)

Vestido abullonado, de Mango (50 euros)

Vestido de punto, de Zara (40 euros)

Cárdigan de punto, de Zara (23 euros)

Top de punto, de Zara (20 euros)

Vestido estampado, de Parfois (40 euros)

Bailarinas con lazos, de Parfois (50 euros)

Zapatos planos, de Flabelus (140 euros)

Bolso bucket, de Bimba y Lola (125 euros)

Top bordado, de Stradivarius (18 euros)

Falda bordada, de Stradivarius (23 euros)

Collar abalorios, de Cortefiel (30 euros)

Brazaletes, de Mango (18 euros)

Pendientes broche, de Vidal & Vidal (48 euros)

Bolso abanico, de Zahati (56 euros)

Pañuelo 'animal print', de It's Lava (24 euros)

Camisa de rayas, de NA-KD (rebajada a 25 euros)

Pantalones de rayas, de NA-KD (rebajados a 22 euros)

Este verano promete ser el más divertido en la moda. Atrévete a hacer color block en tus estilismos, crea contraste entre las tonalidades y sé creativa con tus propuestas estilísticas. Marcarás tendencia y dejarás huella allá por donde pases. Palabra de editora de moda.