Las sandalias planas que necesita toda invitada como plan B en las BBC

¿Se puede destacar en las BBC sin tacones? Efectivamente. Estamos acostumbradas a asistir a las bodas, bautizos o comuniones subidas a las alturas sin pararnos un segundo para plantearnos en apostar por zapatos o sandalias planas. ¿Y por qué ocurre? Porque la mayoría tiene asociado este calibre de eventos con los tacones para simular ser más alta, así como para estilizar las piernas. Sin embargo, cuando dejamos pasar el tiempo y toca el momento más festivo, preferimos estar totalmente cómodas para darlo todo en vez de sufrir de dolores de pies. Por ello, entre los esenciales de las invitadas se encuentran un segundo calzado como plan B que salvan de muchos sufrimientos.

La comodidad es tan importante como sentirse guapa en una boda, bautizo o comunión. Es por ello que, en el mínimo momento que sientas que no puedes seguir con los tacones, optes por las sandalias planas más bonitas y chic que actualmente podemos encontrar en las marcas de moda. Este tipo de ceremonias duran muchas horas y lo que no queremos para nada es llegar a casa con los pies reventados y con dolores incluso al día siguiente. Por lo que, si eres de aquellas que no aguantan mucho con los tacones y tienes una cita agendada en poco, te interesará seguir leyendo este artículo. Es una solución de lo más sensata con la que no te desvincularás del estilo ni tampoco desentonará con los distintos looks de invitada. Pero, como no todos los diseños son idóneos para estar glamurosa en las BBC, como editoras de moda hemos hecho una selección de las sandalias planas más cómodas y bonitas de firmas de gran calibre como Zara, Mango o Parfois, entre otras. Económicas, versátiles y que seguirás utilizando para otras oportunidades tanto formales como más casuales.

Las sandalias planas más cómodas para las invitadas de BBC

Las sandalias planas son nuestras mejores aliadas cuando comienzan a pasar las primeras horas de la boda, bautizo o comunión. Con ellas podemos caminar y caminar o bailar toda la tarde o noche. Ahora bien, debemos ser exquisitos con el confort que nos ofrecen cada una de las alternativas que tenemos en el radar, así como su perfecto ajuste al pie. También, asegurarnos de que no nos hagan ningún tipo de rozadura que sea incluso peor que el dolor de los tacones. Una vez tengas seguro todo ello, nosotras ya nos hemos preocupado de los diseños perfectos con los que no podrás resistirte. Ahora, es el turno de que decidan por cuáles son los perfectos.

Sandalias planas detalle flor, de Zara (40 euros)

Sandalias planas detalle flor. Zara

Sandalias planas asimétricas, de Massimo Dutti (90 euros)

Sandalias planas asimétricas. Massimo Dutti

Sandalias planas metalizadas, de Mango (50 euros)

Sandalias planas metalizadas. Mango

Sandalias planas rojas, de Parfois (26 euros)

Sandalias planas rojas. Parfois

Sandalias planas con detalles metálicos, de Stradivarius (26 euros)

Sandalias planas con detalles metálicos. Stradivarius

Sandalias planas con pedrería, de Mango Outlet (rebajadas a 23 euros)

Sandalias planas con pedrería. Mango Outlet

Sandalias planas doradas, de Kiabi (18 euros)

Sandalias planas doradas. Kiabi

Sandalias planas en negro, de Zara Home (46 euros)

Sandalias planas en negro. Zara Home

Las sandalias planas han reinventado los looks de las invitadas apostando por la máxima comodidad sin olvidarse del glamur. Porque muchas veces prescindimos de dar todo de nosotros o hacer ciertas actividades por la falta de comodidad de los tacones.