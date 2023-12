10 prendas pijameras de Zara y Mango Home que puedes llevar dentro y fuera de casa

Si las tendencias nos han convencido para combinar faldas de lentejuelas con zapatillas deportivas o para trasladar los calzoncillos de tu novio para llevarlos en la calle, ya nos pueden crear cualquier tipo de necesidad estilística. Pues bien, no es ninguna sorpresa que los pijamas y los conjuntos pijameros se hayan convertido en toda una moda versátil y atemporal. Por lo que es muy fácil de llevarlos para impresionar y enamorar a todos tanto en el streetstyle como en los eventos más festivos. Pero, para ello es imprescindible hacer una buena selección de las prendas correctas en dos de las marcas españolas con más modelos de este tipo de vestimenta: Zara Home y Mango Home. ¿Cuántas veces hemos recurrido al pijama de raya diplomática tan bonito para salir a la calle? Pues es una tendencia que hemos aprendido de las insiders del momento y nos ha ayudado a poder vestir cómodas y sin preocupaciones.

Las novedades de pijamas que han lanzado tanto Zara Home como Mango Home siguen un estilo minimalista a la vez que en sintonía con las tendencias de esta temporada. Han optado por las piezas esenciales, ponibles y calentitas para estar en nuestro hogar. Pero, las chicas que más saben de moda han preferido destinarlas a los looks más casuales de infarto. Por un lado, se han ido de compras a Zara Home para agotar desde la sudadera de borreguito (que ya tenemos todas) hasta la camisa romántica perfecta para combinar con jeans. También se han enamorado del vestido de cashmere, un tejido súper agradable y necesario para sobrevivir al frío madrileño. Y, por supuesto, no han podido dejar de lado el típico conjunto pijamero (de camisa y pantalón) de raya diplomática que tan bien queda para cualquier momento u ocasión. Por otro lado, en Mango Home hemos encontrado las piezas de punto más calentitas para el día a día, como el twin set de pantalón y jersey en color beige o el jersey con cuello camisa en marrón. Y, las chicas más elegantes y con un estilo ejecutivo, no se han podido resistir al conjunto de dos piezas de camisa con lazada y pantalón recto de algodón, perfecto para ir a la oficina.

1. Sudadera de borreguito, de Zara Home (50 euros)

2. Camisa de volantes, de Zara Home (40 euros)

3. Vestido de cashmere, de Zara Home (149 euros)

4. Camisa de rayas, de Zara Home (60 euros)

5. Pantalón de rayas, de Zara Home (60 euros)

6. Jersey de punto, de Mango Home (40 euros)

7. Pantalón de punto, de Mango Home (40 euros)

8. Camisa cruzada con lazada, de Mango Home (30 euros)

9. Pijama de algodón, de Mango Home (30 euros)

10. Jersey con cuello camisa, de Mango Home (40 euros)

En definitiva, la clave para ir guapa, cómoda y calentita se basa en invertir en prendas pijameras de Zara Home y Mango Home, que puedes llevar tanto dentro como fuera de casa. Para las más perezosas, modernas o atrevidas, pero es todo lo que necesitas para el frío que estamos viviendo en estos momentos (y el que está por venir).