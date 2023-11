Vicky Martín Berrocal agota en Mango la falda de lentejuelas que vamos a querer llevar con los zapatos españoles favoritos de la Reina

La Navidad ya está aquí, bueno en verdad quedan (solo) 47 días, pero nosotras como buenas editoras de moda ya estamos en modo navideño. Bueno, eso, y que somos unas locas de la Navidad, la verdad sea dicha. Pero no solo nostras, Vicky Martín Berrocal también se ha querido adelantar a las fiestas más esperadas del año, y nos ha dejado este estilismo de lo más navideño con falda de lentejuelas de Mango, que ya ha agotado. Y no nos extraña que ya tenga lista de espera, porque esta falda de lentejuelas de nueva colección de Mango es perfecta para todas nuestras comidas o cenas de Navidad, y además, solo cuesta 35 euros. Lo que nos parece una gran inversión, ya sea para looks más de día con un jersey o una sudadera gris como ha hecho Vicky Martín Berrocal, o para un estilismo más de noche. Pero no solo la falda, la diseñadora andaluza la ha combina con unos stilettos de la firma favorita de la Reina Letizia o Carmen Lomana, sí estamos hablando de Isabel Abdo, que además de ser preciosos como dice Vicky, son los más cómodos que se ha puesto en su vida.

Las lentejuelas llegan como tendencia, sobre todo, en tops y vestidos de fiesta, pero también en monos como los de Balmain. Una propuesta a la alegría en el vestir que ha unido a varias firmas en propuestas cercanas a la cultura disco que marcó los años 70. Y Vicky Martín Berrocal lo acaba de demostrar con este estilismo con el que se adelanta a la Navidad con la falda más bonita y elegante de Mango.

Falda midi lentejuelas, de Mango (35,99 euros)

Falda lentejuelas. Mango

Stiletto Kate Grey, de Isabel Abdo (215 euros)

Stiletto Kate. Isabel Abdo

Guardad este look de Vicky Martín Berrocal en vuestra carpeta de inspiración navideña, porque es todo lo que necesitamos para nuestras cenas y comidas de las próximas semanas.