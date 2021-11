Pijamas de plumas, la opción más atrevida y cool para las que busquen un look diferente en los próximos eventos

Ya un poco antes de la pandemia y de que la ropa de estar por casa se convirtiese en el epicentro de la moda, había alguna que otra firma que habían decidido apostar por ella, haciendo de pijamas y camisones u leitmotiv principal. Tal era su éxito que eran muchas las mujeres que decidían lucir sus preciosas creaciones mucho más allá de las padres de su hogar y salir a la calle con ellos. Empezando por los vestidos lenceros, en los que es difícil diferenciar uno comprado en una tienda específica de ropa para dormir de uno de street wear. De ahí la tendencia avanzó dando su lugar también a los pijamas de aire masculino, especialmente los de satén. Una prenda que Coco Chanel incorporó al armario femenino, convirtiéndola en sinónimo de elegancia, y que iconos de estilo actuales como Naty Abascal no dudaron en lucir en su día a día, e incluso lanzar su propia firma, Wafflie.

Pero al poco tiempo la moda fue un paso más allá, y a los pijamas de satén se le sumó un detalle que no solo lo convertía en una prenda sofisticaba, si no que además le daba un aire festivo: las plumas. Un adorno que ya hemos visto en varias prendas para los próximos meses, desde una sencilla camisa blanca hasta en el bajo vestidos de fiesta, y que ahora parece querer apropiarse también de la ropa de estar por casa. Y es que no solo lo hemis visto en prendas de vestir, también en accesorios como mules, sandalias y bolsos.

Aunque sin duda el favorito en Instagram es el pijama en tonos lisos, desde el negro (un básico con el que lucir perfecta en cualquiera de las celebraciones que tengas los próximos meses) hasta colores pastel, que pueden ser una muy buena idea para llevar en eventos de día. Solo necesitas sumarle un zapato sofisticado, bolso festivo, a ser posible con detalles metalizados, y un buen abrigo encima para protegerte del frío.

Set de pijama en color negro con detalles de plumas, de Daily Sleeper (256 euros)

Pijama color aguamarina de satén con ribetes de plumas sintéticas, de Night (38,99 euros)

Cardigan de punto con botones de perlas (172 euros) y pantalón ancho con detalles de plumas en el bajo (221 euros), de Daily Sleeper