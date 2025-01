10 regalos (por menos de 40 euros) del día de Reyes que necesitan todas las amantes de la moda y la belleza

Desmintamos falsos dichos. Acertar con los regalos de Reyes Magos no es tan complicado como parece, solamente debemos seguir unos sencillos consejos. Por un lado, nos ayudará saber totalmente sus gustos para no dejar margen de error o, por lo menos, que sepamos que dicho artículo le encanta. Por otro lado, asegúrate de que no lo tiene para evitar el mal trago de tener que descambiarlo. O, también, opta por un ítem de belleza que ya tiene, pero que está a punto de terminar y pretende renovar (como aceites capilares para evitar el frío o sérums antimanchas). Estos son unos trucos fáciles que todos debemos tener en cuenta a la hora de comprar un obsequio, pero también depende de qué tipo de persona te toca regalar. Y todos estaremos de acuerdo con que las girlies amantes de la moda o la belleza son las que más nos facilitan las ideas.

Este 6 de enero se celebrará el día de Reyes Magos, uno de los momentos mágicos más esperados por todos en el que nos reunimos con nuestros familiares. No obstante, no todo es tan bonito, puesto que los días anteriores estamos ocupados decidiéndonos por el regalo perfecto. Si esta vez te ha tocado impresionar a tu madre, amiga o hermana que adora el campo de las tendencias y belleza, estás de suerte, puesto que hemos investigado todas las posibilidades que no pasarán desapercibidas. Desde los productos de belleza icónicos que cualquier editora beauty necesita hasta uno de los calzados que más se llevarán este 2025. Te contamos todos los regalos de última horapara editoras de moda y bellezaque siempre triunfan en el día de Reyes Magos.

Parches antiojeras, de Pixi (27 euros)

Parches antiojeras. Pixi

Si tienes una madre, hermana o amiga que es partidaria de madrugar, ya sea por gusto o porque empieza a trabajar pronto, agradecerá que le regales unos parches antiojeras. Como editora de belleza, he probado cientos de modelos, pero esta alternativa de Pixi descongestiona la zona de una manera eficaz y rápida.

Gloss nutritivo, de Fenty Beauty (23 euros)

Gloss nutritivo. Fenty Beauty

Los glosses son uno de los obsequios que siempre funcionan para este tipo de ocasiones. Nunca son suficientes en nuestro neceser y siempre es un vicio llevarlos en el bolso para retocarnos los labios cada minuto. Uno de los más deseados por las editoras de belleza es el tono Fenty Glow del clásico labial de la marca de Rihanna.

Bruma para cabello y cuerpo, de Sol de Janeiro (38 euros)

Bruma para cabello y cuerpo. Sol de Janeiro

Si tienes miedo de regalar perfumes florales, cítricos o amanerados porque no conoces a la perfección los gustos de tu persona regalada, opta por las brumas de Sol de Janeiro que tan de moda están ahora mismo. Además, son multifuncionales, puesto que las podemos aplicar tanto por el cuerpo como por el cabello.

Colorete en polvo, de Nars Cosmetics (21 euros)

Colorete en polvo. Nars Cosmetics

Para la fanática del maquillaje, decantado por los productos de belleza best seller del mercado. Una apuesta asegurada que nunca pasa de moda y siempre funciona. Uno de estos es el colorete en polvo modelo Orgasm de Nars Cosmetics, un tono melocotón que sienta bien a todos los tonos de piel.

Estuche con esenciales para ondas sin calor, de Invisibobble (15 euros)

Estuche con esenciales para ondas sin calor. Invisibobble

Una alternativa a las herramientas de calor o a la mismísima Dyson, tenemos este estuche con los esenciales para hacernos ondas sin necesidad de calor (y así no dañarnos nuestra melena). Es perfecto para aquellas que se preocupan por su cuidado de cabello, así como es seguidora de todas las tendencias capilares del momento.

Bufanda de cuadros, de Kalk (20 euros)

Bufanda de cuadros. Kalk

Con la bajada drástica de las temperaturas, no está de más incluir una bufanda maxi y calentita en los regalos de los Reyes Magos. Según las tendencias de este invierno 2025, se llevarán aquellas más extrovertidas, repletas de colores y súper largas, como este modelo fashionista de Kalk.

Pijama de rayas, de Marks & Spencer (39 euros)

Pijama de rayas. Marks & Spencer

No hay 6 de enero sin un pijama como regalo. ¿A quién no le apetece quedarse encerrada en casa todo un fin de semana con un pijama bonito y cómodo? A todas. Opta por un homewear al estilo más coquette sacado del mismísimo Pinterest. Entre varias opciones, hemos seleccionado este de estampado de rayas en rosa de Marks & Spencer.

Neceser de estampado de flores, de Kiabi (10 euros)

Neceser de estampado de flores. Kiabi

Nunca tenemos suficientes neceseres, por lo que adquirir otro en Reyes Magos siempre es ideal. Si es la típica persona que es totalmente organizada, así como amante de la cosmética o belleza, no fallarás con un neceser grande tanto para casa como para de viaje.

Bailarinas de terciopelo, de Ulanka (20 euros)

Bailarinas de terciopelo. Ulanka

Uno de los calzados que más llevaremos este 2025 son las bailarinas de terciopelo, por ello es una buena idea como obsequio. Todas las marcas españolas low cost han lanzado sus propios modelos fashionistas, pero nosotras nos quedamos con este básico y combinable de Ulanka por 20 euros.

Jersey asimétrico, de Zara (26 euros)

Jersey asimétrico. Zara

Los jerséis de punto son lo mismo que los pijamas: nunca están de más. Si ya cuenta con un armario cápsula conformado de básicos, atrévete con un modelo con más detalles en tendencia que lo hacen distintivo, como este último lanzamiento de Zara.

Quedan solamente tres días para celebrar los Reyes Magos y si no tienes tiempo de investigar cuáles son los mejores regalos para madres, padres, hermanas o amigas, decántate por uno de estos artículos que siempre funcionan.