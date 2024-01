¿Aún no sabes qué regalar estos Reyes Magos? 8 ideas de regalos de última hora para todas las edades

Puede que seas uno de los pocos rezagados que aún se ha hecho con los regalos de los Reyes Magos, y es que es cierto que las Navidades pasan tan rápido que no encontramos el tiempo de comprar todos los regalos para familiares, amigos y pareja. Por ello, son muchas las influencers y celebrities que durante estas fechas nos proponen en sus perfiles de Instagram sus propuestas de regalos, ya sean regalos para madres y abuelas como regalos para novios o esa persona tan especial. Puede que se te haga difícil encontrar el regalo adecuado para cada persona, por lo que te proponemos una serie de regalos con los que no fallarás el día de Reyes, uno de los más esperados no solo por los niños pequeños, sino por todos. ¿Qué regalos nos encantará independiente de nuestra edad? Los libros son la clave, pues, tanto como si eres una gran lectora o no, nunca es tarde para comenzar con el hábito de la lectura. Otro de los regalos que te proponemos puede ser un vinilo de su cantante favorito o una entrada para ese concierto tan esperado.

Para todas las amantes de la moda y la belleza, te lo ponemos fácil. Esta temporada las bailarinas tipo Mary Jane están en tendencia y son un imprescindible en nuestros looks diarios, pues son tan versátiles y cómodas que podemos llevar tanto paralooks de oficina como para cenas más especiales. Una clásica chaqueta negra, un bolso de tamaño mediano en un color neutro como camel, negro o azul marino o una joya más especial. Sin embargo, para toda aquella loca por la belleza y la cosmética, una crema hidratante facial es la clave, o un perfume cuyo olor nos recuerde a la persona en cuestión. Todos estos regalos son perfectos para regalar a esa persona especial, pero no olvides que pasar tiempo de calidad ese día (y el resto del año) es el mejor regalo.

Cualquier verano es un final - Ray Loriga

Libro La Casa del libro

Blazer básica, de Zara (49,95 euros)

Blazer básica Zara

Abrigo vestido terciopelo, de Triana (289,00 euros)

Abrigo vestido terciopelo Triana

Bolso saco pespunte, de Zara (25,95 euros)

Bolso saco Zara

Bailarinas multitiras hebilla, de Pull & Bear (25,99 euros)

Bailarinas multitiras Pull & Bear

Tratamiento Facial Hidratante, de Skeyndor (44,84 euros)

Tratamiento facial Skeyndor

For Her, Narciso Rodríguez (59,99 euros)

Perfume For Her Narciso Rodríguez

Colorete Orgasm, de Nars (33,30 euros)

Colorete Orgasm Nars

Estos son 8 regalos que puedes hacerle a cualquier amante de la moda y la belleza tenga la edad que tenga este día de Reyes.