10 vestidos (y monos) de Zara y Mango para ser la mejor vestida este Domingo de Pascua

Si a estas alturas de la Semana Santa no has decidido cuál será tu outfit para este domingo has llegado al lugar adecuado. Hemos rastreado las webs de Zara y Mango en busca del vestido (y/o mono) perfecto y permíteme decirte que lo hemos encontrado. La clave para dar con ese look ideal para el Domingo de Pascua es optar por prendas que derrochen elegancia y sofisticación, pero que a la vez vayas a volver a usar en tus eventos de primavera-verano, nosotras tenemos claro que ya no queremos una prenda que nos vayamos a poner para una única ocasión, en 2025 la versatilidad ha alcanzado a una nueva dimensión.

¿Os acordáis cuando lo cool era comprar y estrenar un outfit para un día especial, como el Domingo de Pascua que luego no te volverías a poner? Pues las reglas de la moda han cambiado y ahora no hay experta de moda que no repita estilismo una vez y otra vez (eso sí con accesorios o detalles diferentes), desde celebrities en alfombras rojas, a la Reina Letizia en sus eventos oficiales o nuestras influencers favoritas, por esto y por mil una razones más los looks con los que brillarás esta Semana Santa son prendas a las que les darás una segunda vida a lo largo de esta temporada, ya sea para una cita romántica al fresco, o para eventos especiales.

Los vestidos y monos ideales para el Domingo de Pascua

De lino, satinados, en colores vivos, neutros, lisos o estampados, los 10 vestidos y monos de Zara y Mango que vas a ver a continuación te darán la matrícula de honor en estilo este Domingo de Pascua, aquí los tienes.

Vestido mezcla lino bordado, de Mango (89,99 euros)

Vestido mezcla lino bordado. Mango

Diseño largo confeccionado en una mezcla de lino con escote halter, cierre a modo de lazo en el cuello y caída fluida. Se presenta en un ideal color arena.

Vestido asimétrico detalles fruncidos, de Mango (39,99 euros)

Vestido asimétrico detalles fruncidos. Mango

Vestido entallado con detalle de frunces para un efecto tipazo en cualquier silueta, escote asimétrico y abertura lateral en el bajo. Disponible en color azul índigo.

Mono combinado palabra de honor, de Mango (59,99 euros)

Mono combinado palabra de honor. Mango

Mono en color crudo compuesto por parte superior palabra de honor a modo de superposición y pantalones de corte recto y aberturas traseras.

Vestido asimétrico drapeado, de Mango (59,99 euros)

Vestido asimétrico drapeado. Mango

Diseñado en un tejido fluido con corte asimétrico y detalles fruncidos en la parte superior. Se presenta en un favorecedor color rojo.

Mono lino topos cinturón, de Mango (49,99 euros)

Mono lino topos cinturón. Mango

Mono reinterpretación del icónico vestido de Julia Roberts en 'Pretty Woman' con estampado de lunares en color crudo y fondo en chocolate. Confeccionado en mezcla de lino y cuello redondo con cinturón a tono.

Vestido midi cinturón cruzado, de Zara (49,95 euros)

Vestido midi cinturón cruzado. Zara

Vestido en color tostado de largo midi, escote halter cruzado y detalle de cinturón con hebilla. Diseñado con una sutil y favorecedora abertura frontal.

Vestido midi satinado frunces, de Zara (39,95 euros)

Vestido midi satinado frunces. Zara

Vestido de acabado satinado en un vibrante color naranja. Tiene un corte midi, cuello redondo y detalles de frunces a la altura del abdomen que juegan con un efecto visual de silueta estilizada.

Vestido midi raya diplomática, de Zara (35,95 euros)

Vestido midi raya diplomática. Zara

Diseño de largo midi en color arena con estampado raya diplomática en negro. Escote recto y tirantes estilo espagueti. Silueta entallada con espalda descubierta y abertura en la parte trasera.

Vestido cintura entallada popelín, de Zara (39,95 euros)

Vestido cintura entallada popelín. Zara

Vestido largo estilo camisero confeccionado en popelín blanco. Cierre con botones y detalle de cintura entallada a modo de pliegues para un efecto estilizada avispa instantáneo.

Mono largo palabra de honor, de Zara (39,95 euros)

Mono largo palabra de honor. Zara

Mono diseñado en un precioso rosa claro, escote palabra de honor y silueta minimalista. Perneras anchas con detalle de pinzas.

Esta es nuestra selección de vestidos y monos ideales para ser la mejor vestida el Domingo de Pascua (y toda la primavera).