Semana Santa 2025: los looks ‘made in Spain’ que te harán destacar entre tus amigas

Si a la hora de preparar tu maleta de Semana Santa este año tienes el objetivo de no coincidir con tus amigas o conocidas lo mejor que puedes hacer es llevar prendas con sello español, pero sin ser las típicas Zara, Mango o similares. No solo estarás apoyando a la industria de la moda nacional, sino que derrocharás estilo con piezas únicas que te coronarán como la mejor vestida tengas el plan que tengas estas vacaciones.

Tranquila, sabemos que puede ser un poco abrumador elegir el estilismo perfecto para cada uno de los días festivos con los que cuenta esta semana, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado y Domingo de Pascua, pero para eso estamos nosotras para traerte toda la inspiración que necesitabas y hacer que tus looks de Semana Santa sean los más favorecedores, estilosos y originales. Lo mejor de los looks que vas a ver a continuación, es que te los podrás seguir poniendo durante toda la primavera, palabra de editora de moda.

Look 1

Empezamos con un look ideal para las más bohemias, en este caso elegimos un total look, sí, uno de esos conjuntos con los que no tienes que pensar como combinarlos (o sí, dependiendo de lo que busques) porque se complementan entre ellos, top cuello halter con detalle smock y volantes y pantalones fluidos de corte recto, ¿el calzado perfecto para este conjunto?, unos estilo mocasines de ante en marrón que convertirás en tu zapato de cabecera en las próximas semanas.

Top rayas, de Brownie (29,90 euros)

Top rayas. Brownie

Pantalón rayas, de Brownie (55,90 euros)

Pantalón rayas. Brownie

Mocasines olivia, de Bloom and you (69,90 euros)

Mocasines olivia. Bloom&you

Look 2

Pasamos a un look tan ideal para ir a ver una procesión como para una tarde vinos o una cena romántica. Y es que esta es nuestra máxima durante las vacaciones, apostar por prendas versátiles por encima de todo. Este diseño de corte fluido en color beige y detalle de tirantes en burdeos combina a las mil maravillas con accesorios en esta misma tonalidad. Si sientes que necesitas acompañar el vestido de una chaqueta, prueba con una cazadora biker, puede darle un aire muy cool sobre todo para un look nocturno.

Vestido lynn beige, de Mim (86 euros)

Vestido lynn beige. Mim

Sandalias merci burdeos, de Mim (59 euros)

Sandalias merci burdeos. Mim

Look 3

Los colores pasteles van a ser los reyes de la paleta cromática esta primavera, bien sea en tonalidades azules, amarillas o rosas. Para este look hemos decidido combinar dos de ellas y no nos puede gustar más el resultado. Por un lado, tenemos una blusa de corte cropped y detalles de volantes en amarillo y en ese mismo tono las bailarinas, y, por otro lado, en un rosa muy suave hemos elegido unos pantalones de corte recto y estampado jacquard.

Blusa cropped volantes, de Nekane (59 euros)

Blusa cropped volantes. Nekane

Pantalón de jacquard recto, de Nekane (79 euros)

Pantalón de jacquard recto. Nekane

Sway bailarinas de cuero color vainilla, de Alohas (160 euros)

Sway bailarinas de cuero color vainilla. Alohas

Look 4

Si lo que estabas buscando es un vestido que te haga brillar el Domingo de Pascua ya sea para comer con tu propia familia o la de tu pareja, creo que te vas a enamorar de este de estampado tie-dye y corte asimétrico, además estamos seguras de que lo podrás reutilizar de cara a más eventos primaverales. ¿Su complemento perfecto? Unas alpargatas con un poquito de cuña para verte aún más estilizada y sofisticada.

Vestido midi mirto asimétrico con estampado tie-dye, de Lanuya (174 euros)

Vestido midi mirto asimétrico con estampado tie-dye. Lanuya

Alpargatas mujer termal, de Toni Pons (79,95 euros)

Alpargatas mujer termal. Toni Pons

Look 5

Y para terminar, un conjunto que nosotras nos pondríamos el Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Pascua y en cualquier ocasión. Está compuesto por un top con un favorecedor cuello halter y espalda descubierta que hace el match ideal con la falda larga, estampada sutilmente con detalles florales y una caída muy bonita. ¿Para rematar tu look de invitada perfecta? Nada como unas sandalias en color beige con lazitos y un tacón muy muy fácil de llevar.

Top venus granate, de Ipa brand (87 euros)

Top venus granate. Ipa brand

Falda aurora granate, de Ipa brand (195 euros)

Falda aurora granate. Ipa brand

Zapatos tasty, de Hune (49,95 euros)

Zapatos tasty. Hune

Con estos estilismos 'made in Spain' estarás lista para destacar entre tus amigas esta Semana Santa, ahora solo tienes que elegir tu favorito y complementarlo de la manera que prefieres, pero recuerda que muchas veces menos es más.