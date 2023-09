10 zapatos de Zara Kids y Mango Kids que necesitas conseguir ya

Desde que, hace unas semanas, Carmen Gimeno nos enamoraba con las bailarinas de estampado animal print más ideales (y súper bien de precio) de Zara Kids, no hemos podido dejar de ojear, un día tras otro, su web, en busca de los mejores zapatitos con los que aportar a todos nuestros looks un toque dulce, juvenil y muy confortable. Además, podemos conseguirlos a un precio mucho inferior que el que tienen sus respectivas réplicas para adultos, también en Zara. Lo mismo nos pasa con la sección de Mango Kids que, aunque es mucho más desconocida, es igual de versátil, completa e ideal que la de Zara. Y es que, la moda de niña ya no es lo que era y cada vez más nuestrasinfluencers +50 preferidas nos dejan claro que para la moda no hay edad, lo que importa es el buen gusto y el estilo y eso es algo que en Zara y en Mango saben muy bien. Por eso, este otoño podremos conseguir los zapatitos más ideales con los que aportar a nuestros estilismos el toque de tendencia que necesitan para convertirnos en una de las mejor calzadas de cualquier plan al que vayamos. Eso sí, despídete del tacón porque, obviamente, todos estos zapatos son planos.

Te hablamos de bailarinas con las que aportar a tus estilismos un toque de dulzura ideal, mocasines con los que convertirte en la working girl mejor calzada, botas con las que aportar a tus estilismos el toque estrella con el que arrasar en cualquier plan y zapatillas deportivas, para darles un toque más desenfadado y juvenil. Sea cual sea tu estilo e, independientemente de tu edad, si usas hasta el número 39, aproximadamente, en calzado, estamos seguras de que en esta selección de zapatitos de Zara Kids y Mango Kids encontrarás los que más se ajustan a ti y, a su vez, a los mejores aliados con los que completar todos tus estilismos este otoño-invierno. Tomate un ratito y descúbrelo, porque estamos seguras de que no te vas a arrepentir (y de que vas a hacerte con más de uno de estos pares tan ideales):

Bailarina puntera tachas, de Zara Kids (29,95€)

Zueco hebilla, de Mango Kids (22,99€)

Botín tachas, de Zara Kids (35,95€)

Botín piel pelo, de Mango Kids (49,95€)

Bailarina tachas tack, de Zara Kids (27,95€)

Bota piel cowboy, de Mango Kids (59,95€)

Bailarina piel, de Zara Kids (27,95€)

Deportivas básicas cordones, de Mango Kids (25,99€)

Botas piel, de Zara Kids (59,95€)

Mocasín plataforma, de Mango Kids (35,99€)

Nosotras somos incapaces de decantarnos por uno solo de estos pares de zapatos porque son tan ideales que ya estamos planeando cómo combinarlos con todos nuestros looks de otoño.