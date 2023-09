El look de Sara Baceiredo de vestido lencero made in Spain y bailarinas joya de Mango es todo lo que necesitas para una cena con amigas

Con el otoño a la vuelta de la esquina, nuestras influencers favoritas ya han vuelto de sus vacaciones de verano, asentándose en la gran ciudad. No todas, pues Rocío Osorno deslumbraba en el día de ayer con un bikini en animal print que Rocío Osorno lucía con shorts blancos, la prenda estrella que potencia el tono bronceado de la piel. Vicky Martín Berrocal nos enseñaba ayer su propuesta de 'total black', una apuesta segura compuesta por un top, camisa estructurada y pantalón flare que Vicky Martín Berrocal llevaba con unos stilettos. Nuestras tiendas favoritas ya se han llenado de la nueva colección de otoño/invierno, en los que ya hemos podido ver como, las mini faldas vuelven otro año más pisando fuerte, los pantalones cargo también lo hacen, como este pantalón cargo de Alba Díaz, o incluso las bailarinas tipo joya, una apuesta segura para aquellas chicas con un estilo 'preppy'. Sin embargo, la prenda estrella de nuestro armario cuando llega el entretiempo es, sin lugar a dudas, los vestidos lenceros, como los vestidos lenceros de Sara Carbonero de la firma 'Slow love', una prenda de fondo de armario que podemos llevar con un sinfín de opciones, siendo las botas cowboy una de las predilectas. Su tocaya, Sara Baceiredo, es una gran amante de los vestidos lenceros, y en el día de ayer, apostaba por uno verde caqui de una firma made in Spain que combinaba con unas bailarinas de tipo joya de Mango.

Sara Baceiredo es una de las influencers más icónicas de nuestro país, con un estilo de lo más original, ecléctico y lleno de color, normalmente apuesta por combinaciones y estampados muy vibrantes, como por ejemplo este chaleco que Sara Baceiredo llevó durante unas semanas de estampado de fresa de High Spirits y que combinó con jeans y mules, una opción perfecta para un fin de semana de turismo con amigas. Ella es una gran amante de los vestidos, como este vestido largo que Sara Baceiredo lucía para un día de oficina en Madrid, un modelo estampado verde, marrón y amarillo de Parfois que combinó con unas sandalias tipo Birkenstock en camel. Para el día de ayer, una noche con amigas de cena, Sara Baceiredo apostaba por un vestido midi lencero en satén verde caqui con el encaje en negro, de corte 'cut out' en el vientre y tirantes, un vestido de Name The Brand, la firma de la influencer María Pombo. En cuanto al calzado, Sara Baceiredo acudía a las bailarinas joya más originales de Mango, las cuales prometen convertirse en un imprescindible en los próximos meses. Sin lugar a dudas, se trata de un look que aúna dos tendencias (vestido lencero y bailarinas joya) que serán un must para todas aquellas amantes de la moda este otoño e invierno.

Vestido Paola Green, de Name the Brand (160,00€)

Vestido Paola Name the Brand

Bailarina Strass, de Mango (49,99 €)

Bailarina Strass Mango

Un look perfecto para ocasiones especiales, Sara Baceiredo arriesgó y acertó en el día de ayer.