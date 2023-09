Las influencers de 50+ como Pilar de Arce nos demuestra que el total look en gris se complementa con blazer de rayas a todo color

Todas las amantes de la moda acudimos a nuestras influencers favoritas esperando encontrar aquellas prendas que prometen convertirse en un fondo de armario y aquellas otras que se pondrán en tendencia esta temporada de otoño e invierno, de manera que podamos caer en la cuenta de qué prendas necesitamos a la hora de hacer el cambio de armario y hacer así la transición hacia el entretiempo. Ya sabemos que el rosa seguirá siendo un imprescindible gracias a la película de Barbie, la cual ya dejará de ser una tendencia para pasar a ser un básico en nuestro armario. Sin embargo, en cuanto a colores, predecimos que el rojo podrá ser el tono estrella de nuestras prendas, abriéndose un hueco en nuestros looks del día a día y ya lo hemos podido ver con este maxi vestido de Amelia Bono, un vestido de cuello de barco, muy cómodo y fluido. Nuestras influencers favoritas son todo un referente para muchas chicas que buscan en ellas inspiración para crear sus propios looks, encontrando así su propio estilo, tanto para el día a día como para eventos más especiales. Por ello, podemos encontrar en redes influencers de estilos, personalidades y edades muy diferentes, así que, dependiendo de lo que busquemos, podremos seguir a una influencer u otra. Pilar de Arce es una de las influencers 50+ más icónicas de nuestro país, y es que ella tiene un estilo de lo más sencillo, clásico y con piezas muy en tendencia, como pueden ser estos pantalones plateados que Pilar de Arce combinaba con una camisa roja, una prenda que también hemos podido ver aAnna Padilla con pantalones plateados, top y bomber, un look perfecto y más casual para una tarde de festival de música con amigas. Para el día de hoy, Pilar de Arce nos sorprende con un 'total look' gris que ha combinado con una chaqueta rosa, siguiendo la tendencia 'barbiecore' de rayas y en tejido de lino, un acierto absoluto.

Pilar de Arce nos sorprende con cada look que saca en sus redes sociales, y es que, la influencer, inspira a muchas mujeres de su rango de edad que buscan tener un estilo parecido al suyo, clásico pero con toques en tendencia, pues la moda no entiende de edad. Ella es una gran amante de los vestidos, y es que este verano no hemos parado de verla lucir los vestidos camiseros más sencillos, clásicos y versátiles, como este vestido camisero blanco que Pilar de Arce lucía con unas sandalias capri, un look perfecto para una tarde de paseo con la familia, u otro look con el que nos sorprendía Pilar de Arce de falda maxi marrón, al que la influencer le añadía una chaqueta maxi verde a modo de kimono, un look muy diferente y original que no pasó desapercibido en redes. Por ello, siendo toda una referente en moda y con casi setecientos mil seguidores en su Instagram, Pilar de Arce nos sorprende con este 'total look' gris compuesto por pantalones, camisa y botas de ante de tacón gris y, como joya de la corona, una blazer rosa de rayas, un look muy otoñal para la vuelta a la rutina.

Blazer Dublín lino de rayas rosas, de Extreme Collection (199,00€)

Una apuesta segura, las blazers en colores vivos son un acierto total y, lo mejor, es que está muy de moda.