Estas bailarinas con detalle lazo de Zara Kids son perfecta para las mujeres bajitas y con estilo romántico

Las mujeres bajitas o también conocidas como petite, tienen una marca favorita entre todas ellas: Zara Kids. Tanto las mujeres como las niñas con más estilo, siempre encuentran prendas con las últimas tendencias. De esta manera, no tienen problemas para renovar el armario e incluso vestidos con los colores del verano, o pantalones de tiro alto de lino o algodón. Está claro que cuando entras a Zara, no sabemos cómo van a acabar tus compras, principalmente porque si eres bajita, tienes más opciones, tanto en la planta de Zara como en la de kids. Todas las mujeres que tengan un número pequeño de pie, y siempre tengan dificultades en encontrar ese zapato joya, ya no tendrán mayores dificultades. Nosotras hemos encontrado la solución ante esta emergencia de moda.

Y si te decimos que hay una bailarina blanca o rosa, que está disponible en el número 36. Esta afirmación no es ninguna broma, porque Zara Kids escuchó nuestras demandas, y diseñó la bailarina más bonita y fácil de combinar. Por fin, tendrás ese zapato que sirve para cualquier época del año y nunca falla. A continuación, conocerás el zapato más solicitado.

BAILARINA CALADA (25,95€)

Bailarina efecto calado. FOTO: Zara kids

Monocolor, detalle con lazo y efecto calado. Así es la bailarina que toda mujer bajita estuvo buscando todo este tiempo. Seguro que habrás visto en centenares de ocasiones, prendas de Zara Kids en perfiles de Instagram. Muchas influencers han encontrado en la sección de niñas, prendas con diseños a la orden del día en tendencias.

Mira este vestido que arrasó el verano pasado. Elisa Serrano lo encontró en Zara Kids, y sinceramente, nos soluciona la temporada. Otro motivo más para que empieces a buscar en esta sección es por la viralidad de las prendas. El gigante de Inditex, en ciertas ocasiones (o casi siempre), suelen tener tanto éxito sus prendas que días después todas somos copias. Comprando en Zara Kids no sucede esto.

Como queremos que tu armario sea el más deseado de este verano, aquí tienes un listado de prendas de Zara Kids. No obstante, ten vigilada la categoría de adulto por si hay una nuevas tendencias y se te pase por alto.

JEANS STRAIGHT TIE DYE (22,95€)

Vaquero bicolor rosa. FOTO: Zara Kids

VESTIDO BORDADOS COLORES (25,95€)

Vestido blanco bordado con flores. FOTO: Zara Kids

TOP DENIM EMBROIDERY (15,95€)

Top de tirantes vaquero. FOTO: Zara Kids

PANTALÓN CULOTTE BOLSILLOS CON LINO (22,95€)

Pantalón amplio blanco. FOTO: Zara Kids

Estas cuatro prendas, junto a las bailarinas con lazo de Zara Kids, ya habrás conseguido esos básicos que todas necesitamos para ir a cualquier evento, comida o viaje. Eso sí, para ser apta en los diseños de la sección de niñas, tienes que medir 1,63 cm.