Begoña Gómez aparece por sorpresa en el desfile de Pedro del Hierro (junto a Tamara Falcó) con look negro y taconazos

Nadie la esperaba, y ha aparecido por sorpresa. Estamos hablando de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, que se ha colado en el front row del desfile de Pedro del Hierro junto a Tamara Falcó. Le gusta siempre apoyar la moda española, y por eso no podía faltar en el primer desfile de MBFW en Ifema. La pasada edición, la pudimos ver junto al presidente del Gobierno en el desfile de Teresa Helbig antes de coger el Falcon para marcharse directos a Barcelona, al concierto de despedida de Serrat. Eso fue un viernes por la tarde, pero en esta edición, Begoña Gómez ha sido madrugadora para el primer desfile del jueves con un look de lo más sencillo para intentar pasar desapercibida. Un 'total look' negro que no hemos conseguido descifrar si era un dos piezas o un mono. Elegante y sencilla a la vez, para una jornada de desfiles.

Pedro del Hierro acaba de presentar 'Delirio Habanero', reinterpretando el imaginario cubano, con una inesperada puesta en escena en la que los directores creativos Nacho Aguayo y Alex Miralles elevan la colección al compás de ritmos cubanos a través de clásicos versionados por una banda en directo. En la propuesta de mujer de Pedro del Hierro predomina el colorido característico de Cuba en tonos naturales, creando formas y siluetas únicas en vestidos de diferentes longitudes, tops y faldas, mientras que en hombre toma protagonismo la sastrería y la reinterpretación de camisas guayaberas a través de una amplia gama de siluetas relajadas ricas en volúmenes, texturas y color. Aunque eso sí, Begoña Gómez ha apostado por un total look negro con sandalias de taconazo.

Tamara Falcó y Begoña Gómez, en el front row de Pedro del Hierro Gtres

Nada que ver con la elección de Tamara Falcó, que ha acaparado todas las miradas con este traje rojo de su nueva colección de TFP que también hemos podido ver encima de la pasarela.