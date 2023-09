5 beneficios de experta si empiezas a practicar yoga hoy mismo

Con septiembre empezado, esto solo puede significar la vuelta a la rutina, una rutina en la que normalmente pasamos gran parte del día sentados, en el coche, transporte público o en casa descansando. Sin embargo, a veces olvidamos la importancia de hacer deporte, ya sea desde el gimnasio, en algún centro específico o desde casa. Hacer ejercicio físico es muy importante no solo para tener un cuerpo más tonificado, sino también nos ayuda mentalmente, ya que, al hacer ejercicio, liberamos todo el estrés acumulado y dormir mejor. Y es que, al igual que cuidamos nuestra alimentación llevando una dieta equilibrada basada en una dieta mediterránea y también llevamos una rutina de cuidado facial y corporal muy estricta, aplicando nuestra crema hidratante de día y de noche, así como el sérum y la crema con protección solar, es imprescindible que introduzcamos en nuestra rutina diaria al menos media hora de ejercicio físico. El yoga es una práctica que ha cobrado mucha importancia en los últimos años, y es que tiene grandes beneficios para la salud.

Nuestra experta y profesora de yoga, Yara Rojas, nos explica que el término "‘yoga’ se traduce como la conexión del cuerpo, la mente y el espíritu, ya que es una práctica que beneficia en tres dimensiones: en el plano físico, el mental y en el espiritual". Y es que, al igual que practicamos pilates porque nos aportan grandes beneficios y es una práctica muy extendida entre los amantes del deporte, nuestra experta nos confiesa que “el yoga no es sólo la realización de posturas físicas, el yoga, en su totalidad, abarca una amplia gama de prácticas contemplativas y de autorreflexión, como la meditación, el canto, los mantras, la oración, el trabajo con la respiración, el ritual, e incluso la acción altruista”. Además, añade que “el yoga es sumamente beneficioso para nuestro bienestar general, por lo que sería muy recomendable comenzar a practicarlo, si todavía no lo has hecho”.

Beneficios del yoga para nuestro cuerpo.

Nuestra experta y profesora de yoga, Yara Rojas, nos ha confesado los distintos beneficios que el yoga nos proporciona en el terreno corporal, y es que, tal y como ella indica, “el yoga nos ayuda a que nuestra respiración sea armoniosa, ya que esta juega un papel esencial en la práctica, tanto en la meditación como en las posturas. Tener una respiración adecuada mejorará nuestro estado de ánimo, ya que ralentiza el ritmo cardiaco y relaja los músculos”.

De igual modo, la práctica constante del yoga hace que aumentemos la flexibilidad corporal, ya que “ayuda a liberar las tensiones musculares que pueden acumularse debido al estrés y, además, reduce las sobrecargas musculares causadas por nuestras actividades diarias”. Además, Yara Rojas añade que “el yoga contribuye a aliviar y prevenir dolores de espalda o cuello causados por tener una vida sedentaria, ayudando a desarrollar una musculatura mucho más tonificada”.

Por otro lado, nuestra experta y profesora de yoga, nos explica que el yoga“fortalece el sistema inmunológico, ya que este induce a la relajación, reduciendo los niveles de cortisol (la ‘hormona del estrés’). Una menor cantidad de cortisol se traduce en una mayor resistencia a ciertas enfermedades y una presión arterial más saludable”. Asimismo, “el yoga fomenta la tranquilidad en nuestra vida diaria, lo que conlleva una disminución del ritmo cardíaco y de la presión arterial”, confiesa Yara.

Beneficios del yoga para nuestra mente.

Yara Rojas nos confirma que el yoga promueve el autocontrol, pues “a través de la meditación, aprendemos a mantener nuestras emociones bajo control, lo que nos evitará conflictos innecesarios”. Además, la práctica continuada del yoga“potencia nuestra capacidad de enfoque y concentración, además de favorecer un sueño más tranquilo y más relajado”.

Por último, la introducir en tu vida diaria el yoga “incrementa, gradualmente, la autoestima, pues descubrimos la resistencia y la adaptabilidad de nuestro propio cuerpo”. Esto no significa que consigamos tener una autoestima alta al practicar este deporte, pero sí conseguiremos sentirnos mejor con nosotros mismos al tener la capacidad realizar ciertas posturas que quizá antes no podíamos.

Como dato extra, Yara Rojas, profesora de yoga, añade que “los aspectos espirituales del yoga también brindan beneficios significativos. Con la práctica continuada del yoga, comenzarás a abordar los problemas desde una perspectiva diferente y adoptarás una mirada amorosa hacia el mundo”.

Si todavía no te has atrevido a practicar el yoga, ahora que conoces todos sus beneficios, te recomendamos que comiences a introducirlo en tu vida diaria.