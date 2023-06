Paddy Noarbe: "No concibo entrenar como una opción, sí una necesidad que nos ayuda a mantenernos sanos tanto mental como físicamente".

Paddy es empresaria e influencer ‘fitness’ y confiesa tener una vida muy activa porque quiere exprimir la vida al máximo. Tiene una firma de moda de deporte sostenible ‘made in Spain’‘Body atractive wear’ que está arrasando y que aúna la elegancia con el atractivo, realzando la figura de la mujer. En sus redes sociales muestra sus entrenamientos, haciendo saber a sus seguidoras que no necesitan muchos materiales para hacer deporte en casa.

La influencer lleva más de 10 años llevando una vida saludable, nos da las claves de por qué es necesario tener una buena rutina de ejercicio, ya que no solo ayuda físicamente, si no también consigue reducir el estrés, la ansiedad y es beneficioso para la mente. Además, en unos días contrae matrimonio con el jugador del Atlético de Madrid,Marcos Llorente, confesando lo nerviosa y preparada que está para disfrutar al máximo de ese día.

¿Podrías contarnos brevemente cómo te introdujiste en el mundo del deporte y el estilo de vida saludable?

Yo siempre he realizado deporte por las actividades a las que me apuntaron mis padres, inculcándome el hábito del deporte de pequeña pero llevar una vida saludable como tal no fue hasta que entré en la universidad porque anteriormente no entrenaba en el gimnasio y desconocía lo que significaba llevar una dieta saludable. Empecé en aquella época -hace unos diez años- con un método online de entrenamiento y nutrición que conocí gracias a mi novio, ya que él se cuida mucho, hace deporte de forma constante y me lo contagió a mí de forma muy natural.

Conjugas tu trabajo como Influencer, empresaria, cuidas tu alimentación y haces deporte, ¿puedes contarnos cómo es tu rutina semanal?

Yo siempre digo esta frase: “Cuantas más cosas haces, más quieres hacer”, y es una realidad, pues cuantos más eventos, actividades y compromisos tienes, mejor te organizas porque quieres y necesitas llegar a todo. Además, soy una chica muy activa, me gusta tener muchos planes y tener mi agenda llena, estoy muy acostumbrada a ello y es algo que me gusta. Soy muy de exprimir cada momento al máximo, me encanta estar a todo, emprender, empecé con el método online y ahora con la marca de ropa deportiva y, además con las redes, que es algo que disfruto y no lo veo como un trabajo.

Es muy complicado mantener un cierto hábito a la hora de hacer ejercicio, sobre todo cuando no tenemos tiempo, ¿cuál es el truco para ser constante?

Yo creo que, al igual que dedicamos mucho tiempo al trabajo, a nuestra familia, amigas, parejas. Dedicamos gran parte de nuestro día y a veces se nos olvida mirar por nosotros mismos, por nuestra salud. Por ello, pienso que es esencial tener una hora al día para ti que dediques cuidando tu cuerpo y tu mente. Siempre digo: “Tener objetivos a largo plazo luego no te va a motivar, pues tienes que pensar en lo mucho que te suma entrenar y cómo te hace luego encontrarte bien contigo misma”. Hacer deporte te ayuda a estar mejor de ánimos, a controlar mejor el estrés, el cansancio. Cuanto más entrenas, más energía y vitalidad tienes. No concibo entrenar como una opción, sí una necesidad que nos ayuda a mantenernos sanos tanto mental como físicamente.

¿Haces algún tratamiento de belleza para obtener mejores resultados?

Me encanta cuidarme pero no llevo a cabo tratamientos corporales, ya que no cuento con demasiado tiempo, pese a que estoy pensando en hacerme algún tratamiento de presoterapia. He probado la maderoterapia, que es un tratamiento de masajes para drenar y es beneficioso para la retención de líquidos que se lleva a cabo con herramientas de madera.

Para ciertas influencers y creadoras de contenido, las redes pueden llegar a presionarte al querer estar siempre ‘perfecta’ de cara a Instagram, ¿te has sentido alguna vez presionada? ¿Cómo lo llevas?

Ha habido un cambio enorme a la hora de gestionar mis redes, pues al principio era algo totalmente orgánico y natural y hoy en día es mi trabajo y tengo un compromiso con mis seguidores, cuidar mi contenido y estar presente para ayudarles cuando me plantean una duda o un consejo. No es estrés, sino una responsabilidad y disciplina de estar constante en las redes para devolverles todo lo que ellos me aportan a mí, ya que gracias a ellos puedo dedicarme a ello.

¿Cómo surgió la idea de crear una firma de moda deportiva ‘made in Spain’ ? ¿Encontraste alguna dificultad?

Llevo más de un año con la marca, nació por una necesidad mía de entrenar con una ropa que fuese bonita y que además realzase mi cuerpo, que me sintiese sexy y atractiva. Me pasaba que tenía ropa deportiva de marcas que sentaban fenomenal pero los diseños no eran los que más me gustaban y viceversa. Por ello, me planteé crear una firma de moda deportiva que combinase la elegancia con atractivo. Decidí hacerlo en España por aportar al país, dar trabajo aquí y evitar además la contaminación y el fast fashion. Además, al hacerlo en España, todo sería más fácil de gestionar todo de una manera más cercana y rápida, pero sobre todo por el medio ambiente. La llamé ‘Atractive wear’ en lugar de ‘active wear’ porque tiene como objetivo hacer sentir sexy a todas las mujeres independientemente de su cuerpo.

¿Tienes algún sueño por cumplir, tanto personal como profesionalmente?

Mi mayor objetivo ahora mismo es seguir disfrutando lo que estoy consiguiendo, sentirme libre con mi trabajo, mis relaciones y disfrutar de cada momento al máximo. No tengo una meta en concreto, por supuesto llegar a un mayor número de personas con mis proyectos para ayudarles, sumar así a la sociedad y aportar valor.

En cuanto a mis metas personales, dentro de nada me caso y estoy con la mente en todo lo que conlleva una boda, lo estoy disfrutando mucho.

En breves te casas con Marcos, ¿Cómo estás? ¿Muy emocionada? ¿Podrías contarnos algunos detalles de la boda?

Estoy muy feliz, no he podido exprimir más esta etapa haciendo mil planes: despedidas, viajes, salidas… Lo hemos disfrutado al máximo porque al final la boda es un día, entonces hemos intentado que todo esté perfecto para poder disfrutar este día tan especial rodeada de amigos. Pese a que tenemos wedding planner, yo he estado mano a mano con ellas porque es algo que me encanta y solo queda ver el resultado de tanto esfuerzo.