5 vestidos hechos en España que se va a convertir en tu look para la Feria de Abril 2024

¿Aún sin vestido para la Feria de Abril? No te preocupes, nuestras tiendas favoritas ya han lanzado sus propuestas perfectas para la semana más icónica de la capital andaluza. Si bien es cierto que, por regla general, todas las chicas acuden a la Feria con su traje de flamenca con los vestidos más elegantes, sofisticados y tradicionales en las tonalidades más en tendencia del momento como el rojo, el negro o el clásico vestido de lunares, hay chicas que prefieren no vestirse con el traje tradicional. Por ello, es momento de echar un vistazo a tiendas para ver qué prendas podemos meter en nuestra maleta de viaje a Sevilla. Aunque en tiendas 'low cost' podemos encontrar vestidos de lo más elegantes, sofisticados y muy versátiles, nunca está de más invertir en prendas como vestidos midi de marcas hechas en España, pues en nuestro país son muchas las marcas que diseñan y producen en pequeños talleres locales en las que podemos escoger el que mejor se ajuste a nuestras necesidades, gustos y personalidad. Desde el clásico vestido rojo de corte midi hasta el vestido estampado floral, pasando por el look más sofisticado en color negro de Rocío Osorno de blusa negra de lunares blancos y maxi falda de gran volumen. Esta es una de las influencers más conocidas por enseñar looks perfectos para eventos especiales, ya sean bodas, eventos como Semana Santa o, en este caso, la Feria de Abril.

El color rojo es, por regla general, es más usado por todas las chicas amantes de la moda para la Feria de Abril, pero no es el único. El tono Peach Fuzz es el color Pantone 2024 y, por tanto, son muchas las tiendas de moda que han confeccionado vestidos en esta tonalidad que favorece tanto a las chicas morenas. Sin embargo, hay un estampado que no nos puede faltar en nuestros looks de esta Feria de Abril que comienza este sábado 13 de abril con el clásico 'Pescaíto', y es que las prendas de lunares son un must. Desde en vestidos hasta en pantalones o camisas, este estampado es uno de los más icónicos de estas fechas. Centrándonos en los vestidos de corte midi más elegantes, sofisticados ideales para el evento que está por venir, hemos hecho una selección de 5 vestidos de marca española que se adecuan a la perfección y que podemos llevar tanto con sandalias de tacón como con alpargatas de cuña. Además, la gran mayoría de ellos tienen un diseño de cuello 'halter', algo que favorece mucho y que estiliza la figura, creando un efecto visual muy elegante. Sin más, estos son los 5 vestidos que sí o sí deben acompañarte la próxima semana en Sevilla.

Vestido fuji magenta, de Bruna (185.00 euros)

Vestido fuji magenta Bruna

Vestido Huelva naranja, de The Are (129.95 euros)

Vestido Huelva naranja The Are

Vestido Bianca, de Volanda (259,00 euros)

Vestido Bianca Volanda

Vestido Bahía, de Mattuî (219,00 euros)

Vestido Bahía Mattuî

Vestido bluebell, de Bimani (179,00 euros)

Vestido bluebell Bimani

Estos son los 5 vestidos más elegantes y sofisticados ideales para la Feria de Abril, la cual comienza este sábado 13 de abril. Así que, hazte con uno de estos vestidos y unas alpargatas para lucir perfecta la semana más icónica de Sevilla.