Rocío Osorno nos vuelve a dejar boquiabiertos con este traje de flamenca que van a llevar todas las chicas sevillanas en la Feria de Abril 2024

Queda menos de un mes para la Feria de Abril y las influencers españolas ya están preparando todos sus trajes de flamenca. Rocío Osorno es una de ellas, pues ya lleva varias semanas adelantándonos (o dándonos pistas) sobre cómo será su look de flamenca. Y es que los diseños son variados: con hombreras, escote de barco, sin lunares o con combinaciones de colores llamativos. La Feria de Abril, que tendrá lugar desde el día 14 hasta el 20 del próximo mes, es una de las celebraciones más especiales para las mujeres sevillanas, donde se disfruta de la rumba, los bailes y los rebujitos. Asimismo, estamos hablando de una celebración que se ha convertido en una escapada imprescindible para todas las celebrities e influencers, así como para también el resto de mujeres de España. Aunque los looksde la Feria de Abril son cada uno de ellos diferentes, tenemos claro que todos ellos cuentan con la elegancia que requiere la celebración y los toques españoles y flamencos. Los colores de los trajes de flamenca más llevados son variados, pero si tenemos que tomar referencia de los anteriores años, los rojos, blancos y negros son los más repetidos y comunes. No obstante, es cierto que los tonos más vibrantes, como el fucsia o el celeste, están tomando protagonismo en la Feria de Abril.

Si a finales de febrero vimos a Rocío Osorno con un traje de flamenca en blanco, esta vez nos ha sorprendido con un diseño de lunares en turquesa, flores en fucsia y pendientes largos con pompones (y sin mantoncillo). La influencer sevillana nos ha mostrado dos opciones opuestas y estamos seguras de que las mujeres que acudan a la Feria de abril se inspirarán en ellas para crear sus looks definitivos. Uno de los trajes de flamenca que destacó en la Feria de Abril 2023 fue el de Rocío Osorno en tono borgoña, muy favorecedor y original. Asimismo, debemos recordar otros estilismos de varias creadoras de contenido, puesto que se convirtieron en unas de las mejores vestidas de la ocasión. Entre muchas influencers españolas, estamos hablando de Violeta Mangriñan, en traje de flamenca y mantoncillo en rojo, o de Anabel Pantoja, con un diseño en negro y lunares en blanco.

Rocío Osorno con traje para la Feria de Abril. @rocioosorno

Rocío Osorno se ha adelantado a la Feria de Abril con este traje de flamenca en turquesa que todas las mujeres sevillanas van a copiar. A tan solo menos de un mes, la influencer ya nos está dando pistas de cómo será su look. ¿Nos seguirá regalando más sorpresas en las próximas semanas?