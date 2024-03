Todas las prendas de lunares que hemos fichado en Stradivarius, Zara y Mango que las chicas sevillanas van a llevar a la Feria de Abril

¿Vas esta primavera a la Feria de Abril y aún no tienes ni idea de qué prendas llevar para este evento tan especial? No te preocupes, aquí encontraras las prendas que pase lo que pase debes tener para ir acorde a esta festividad andaluza. Si bien es cierto que en la Feria de Abril la gran mayoría de las chicas llevan su vestido de flamenca de estreno, si tú no puedes hacerte con uno, no pasa nada, pues lo importante es que incluyas en tu maleta para esta escapada con amigas con las prendas más elegantes y sofisticadas que tengas en tu armario. ¿De qué prendas hablamos? De los pantalones de corte de pata de elefante, las camisas más fluidas y elegantes y unas sandalias de tacón con las que puedas estar de pie durante todo el día (y toda la noche). Si hace frío, cosa que no descartamos, debes llevar una blazer de corte oversize. Sin embargo, la prenda por excelencia ideal para la Feria de Abril son los vestidos de corte midi, pues, al igual que los usamos como looks de invitada, esta fiesta invita a que llevemos una pieza tan elegante como esta. Rocío Osorno es una de las abanderadas de los vestidos para la Feria de Abril y, durante estos días, no dejaremos de ver sus propuestas de looks para esta ocasión tan especial que viven todos los que aman la Feria de Sevilla. Sin embargo y, aunque la primavera incita a que llevemos el estampado floral, hay uno que predomina sobre el resto: el estampado de lunares. Por suerte, este estampado está en todas nuestras tiendas favoritas como Zara, Mango o Stradivarius, así que podemos hacernos con él antes de que sea muy tarde.

Este estampado lo podemos encontrar en todo tipo de prendas, desde en vestidos midi hasta en monos, pasando por camisas y tops. Si no sabes combinar este tipo de estampado, es muy sencillo, pues combina con absolutamente todo tipo de prendas y tonalidades. Seguramente encuentres este estampado de lunares en negro y blanco, por lo que, para darle un toque de color y alegría al look (algo muy apropiado en la feria), lo ideal sería que usaras una parte de abajo como un pantalón de pata de elefante o una falda midi de satén en un color como el rojo, rosa, verde oliva o burdeos. Como accesorios, sandalias de tacón doradas y maxi joyas doradas. Sin embargo, si optas por un mono enterizo, sería perfecto que te hicieras mejor con unas sandalias de tacón de color, ya que así le darás el toque original a tu look de feria. Sin más que añadir, te enseñamos algunas de las prendas en estampado de lunares que puedes encontrar actualmente en Zara, Mango y Stradivarius y con las que disfrutar de la Feria de Abril.

Vestido corto lunares, de Zara (29,95 euros)

Vestido corto lunares Zara

Falda mini lunares, de Zara (29,95 euros)

Falda mini lunares Zara

Shorts tiro alto lunares, de Zara (29,95 euros)

Short tiro alto lunares Zara

Top popelín, de Stradivarius (19,99 euros)

Top popelín Stradivarius

Vestido manga abullonada, de Stradivarius (25,99 euros)

Vestido manga abullonada Stradivarius

Vestido lunares plisado, de Mango (59,99 euros)

Vestido lunares Mango

Estas son algunas de las prendas de lunares que arrasarán en la Feria de Abril, y es que, si hay un estampado estrella entre todos que destaque esta semana tan importante por todas las sevillanas ese es, sin lugar a dudas, el estampado de lunares.