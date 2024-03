Rocío Osorno se adelanta a la Feria de Abril y nos enseña su look más flamenco de camisa de lunares

Rocío Osorno ya está pensando en la Feria de Abril, como es normal, pues, como la gran mayoría de los sevillanos, cuando llegan estas fechas, piensan en la Semana Santa y la Feria de Abril. Estas dos celebraciones requieren de looks mucho más elegantes, sofisticados, por lo que debemos sacar a relucir todas aquellas prendas de nuestro armario que se ciñen a este 'dress code'. Si bien es cierto que la influencer sevillana ya nos ha ido enseñando sus propuestas de looks de cara a la Semana Santa, en el que el vestido blanco de Rocío Osorno se lleva la palma, una pieza que nos recuerda a la MaisonChanel, en el día de ayer nos mostraba otro look que no ha pasado desapercibido en redes, uno mucho más sencillo y básico para aquellas chicas que no quieran ir demasiado arregladas, una chaqueta de punto que Rocío Osorno combinaba con unos pantalones acampanados en color gris. Sin embargo, como dicen los sevillanos, 'ya huele a feria', y es que la joven ayer por la noche nos enseñaba un look que fácilmente podríamos llevarlo a la cena del Pescaíto o a cualquier noche de la Feria de Abril (aunque también es apto para otras ocasiones especiales). Se trata de una camisa negra con lunares blancos que ella ha combinado con una falda midi de gran volumen de corte evasé.

Rocío Osorno es una gran referente para muchas chicas que la siguen a través de sus redes sociales a fin de inspirarse a la hora de crear sus propios looks. Con un estilo de lo más sencillo, clásico y con toques en tendencia, Rocío Osorno se posiciona como una de las influencers mejores vestidas del panorama español. Es una gran inspiración a la hora de escoger looks de invitada, así como para el día a día, pues acierta con cada look que nos enseña a través de Instagram, su red social por excelencia. Para completar este look tan elegante compuesto por falda midi y camisa de lunares negra, Rocío Osorno ha añadido unos maxi pendientes dorados y un recogido hacia atrás, con lo que el maquillaje y las joyas son los claros protagonistas. Con todo ello, al ver este look en su perfil, no nos ha sorprendido para nada este outfit tan especial que seguramente lleve alguna noche de fiesta esta Feria de Abril.

Rocío Osorno con camisa de lunares @rocioosorno

Camisa estampada lunares ZW Collection, de Zara (29,95 euros)

Camisa estampada Zara

Este es un look muy acertado para todo tipo de ocasiones más especiales aunque, dada la proximidad de la Feria de Abril y aprovechando el estampado de lunares de la camisa de Rocío Osorno, puede que sea perfecto para una noche de celebración en la capital andaluza.