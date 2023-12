10 marcas hechas en España con las que vestir diferente esta Navidad 2023

A la hora de escoger un look de cara a la Navidad y, sobre todo, para ocasiones más especiales y eventos puntuales como Nochebuena o Nochevieja, tendemos a comprarnos en marcas 'low cost' como Zara, Mango o Massimo Dutti, a sabiendas de que puede ser que alguna conocida pueda llevar el mismo look. Si bien es cierto que en tiendas encontrarnos vestidos de brillos de lo más elegantes, originales y muy sofisticados apto para estas fechas tan señaladas. Hablamos el vestido semitransparente de pedrerías de Rocío Osorno, de Mango y a un precio asequible, este otro vestido de Tamara Falcó rojo de Zara cuyo detalle reside en la espalda abierta y atada con lazos, o el pantalón de lentejuelas plateadas de Alba Díaz de Mango. Sin embargo y, pese a que estas tiendas tengan propuestas muy potentes y tentadoras, nunca está de más invertir en prendas más especiales que sabemos que será más difícil encontrarnos con chicas con el mismo look. Hablamos de las firmas made in Spain (hechas en España) que cada temporada lanzan sus propuestas de colecciones de Navidad, apostando por prendas básicas, atemporales y elegantes a fin de que estas formen parte de nuestro armario por muchos años.

Un claro ejemplo es Marta Pombo y su conjunto de falda midi y top made in Spain de la firma IQ Collection, un 'total look' en verde oliva y negro que combinó con un semirrecogido con accesorio de flor y un foulard de pelo. Ella creó este outfit para una boda de diciembre, siendo la invitada perfecta, pero podríamos usar este mismo look de cara a Nochebuena o el día de Navidad. Para las chicas más atrevidas, el vestido lila de Paula Echevarría es un sí rotundo. Se trata de un vestido mini de corte 'cut out', cuello redondo y manga larga con hombreras cuyo detalle está en la cola en una de las piernas, convirtiendo este vestido en la estrella de la fiesta. Sin más, te enseñamos algunas marcas made in Spain (hechas en España) en las que invertir de cara a estas fiestas tan señaladas para asegurarte de que tu vestido será más especial, sofisticado y único.

Triana by C

Atelier Aletheia

Maksu

Byniumaal

Opere Plumari

Vogana

Bruna

The are

The IQ collection

Bimani

Muscari

Estas son algunas de las marcas hechas en España en las que invertir esta Navidad.