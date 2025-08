Los 77 años de Carmen Lomana resumidos en sus 10 mejores looks

Si algo tenemos claro es que la moda se basa en actitud y don por el buen gusto. Carmen Lomana es un icono de estilo que marca la diferencia con una forma de vestir caracterizada por la elegancia y la sabiduría del lujo. Aunque se trate de una estética clásica, la celebridad sabe jugar con las tendencias de cada momento, sin tener miedo a atreverse, consiguiendo el éxito en todas las ocasiones. Y es que su armario es similar a un museo de la indumentaria repleto de glamur e historia con un despliegue de tesoros, como buena coleccionista de alta costura.

No cabe duda de que Carmen Lomana contempla todos los ingredientes necesarios para convertirse en una editora de moda. Además, también es una clara muestra de que, si escoges bien, las prendas no tienen fecha de caducidad. Puesto que es una clara defensora de aquellas que perduran en el tiempo y que puede llevarlas hoy mismo como dentro de 10 años, como vemos en muchos de sus estilismos. Desde sus inicios en la alta sociedad hasta ser el foco de atención de las alfombras rojas o el front row de las pasarelas de moda más destacables, Carmen Lomana ha construido una estética fiel, sutil y refinada que ha transcendido a lo largo de los años de la mano de las firmas Chanel o Dior, o también de su amor a las españolas. Este viernes 1 de agosto, Carmen Lomana cumple 77 años, hacemos un repaso de sus 10 mejores looks.

1. Vestido de volantes de firma española

Sin ninguna duda, Carmen Lomana es toda una amante de los vestidos en cualquier época del año. Pero, sobre todo, en verano apuesta por los más fresquitos y protagonizados por colores o estampados vivos o llamativos, como este de la firma española Laganini para la Feria de San Isidro de este año. Además de sentar fenomenal para una ocasión especial, es de lo más en tendencia gracias tanto al color como a la incorporación de los volantes.

Carmen Lomana en la Feria de San Isidro 2025. Gtres

2. El binomio perfecto a lo Carrie Bradshaw: top + falda de tul

Uno de los looks que hemos visto más repetidos en los últimos años (y no nos extraña) es esta combinación al estilo más coqueto y con una referencia a Carrie Bradshaw. Se trata de un crop top de lentejuelas doradas, cuello redondo y tirantes que combina con mucho gusto con una falda de tul vaporosa en blanco con cenefas de brilli brilli. Tanto para asistir a la Semana de la Moda de Madrid como para una alfombra roja para convertirse en la mejor vestida, Carmen Lomana sabe cómo triunfar con este look glamuroso.

Carmen Lomana en la Semana de la Moda en Madrid. Gtres

3. La joya de la corona de su armario de Oscar de la Renta

En 2024 se presentaba al estreno de la serie Cristóbal Balenciaga de Disney+ con una de las joyas más preciadas de su armario, firmada por Oscar de la Renta. Un vestido de corte midi en verde lima (perfecto para potenciar el bronceado) de cuerpo perfectamente ajustado a la silueta y falda de vuelo con volumen.

Carmen Lomana en el estreno de la serie 'Cristóbal Balenciaga'. Gtres

4. El vestido lencero y con encajes de Valentino

La celebridad no falta a ningún evento de categoría. En una de las fiestas de la marca de Marta Lozano, Glowfilter, siguió el dress code a la perfección con el color corporativo a través de un vestido lencero de efecto satinado y encajes de Valentino, a juego con un abrigo de pelo.

Carmen Lomana con vestido lencero. Gtres

5. Sus looks más elegantes en el Teatro Real

Las citas con el Teatro Real son un must have para la socialité. Y para nosotras cubrirlas en nuestra sección Lifestyle de La Razón, puesto que sus estilismos no dejan indiferente a nadie. Para esta ocasión en 2019 se decantó por todo al rojo con un abrigo tipo vestido, con hombros decorados de plumas y guantes largos por encima del codo.

Carmen Lomana en la Gran Gala de Ópera en 2019. Gtres

6. Lo mejor para el día a día: blusa con lazada y vaqueros pitillo

Camisa blanca con lazada + vaqueros pitillo: el binomio infalible del día a día. Perfecto para ir a la oficina o para el street wear junto con una blazer estructurada de cuadros, unos buenos botines de tacón todoterreno y un bolso shopper.

Carmen Lomana con look clásico. Gtres

7. Un vestido de estampado animal de Zara para el verano

Y hablando de looks casuales, nada mejor que un vestido animal print de Zara de caída relajada y fresquito para no tener problemas a la hora de combinar. Este modelo, en concreto, de estampado de leopardo en amarillo y negro que elevó con cinturón caído en negro, alpargatas y bolso de rafia perfecto para el verano.

Carmen Lomana con vestido relajado. Gtres

8. La más glamurosa vestida de Marcos Luengo

Carmen Lomana recibía una insignia en honor a su amor por la moda en Sevilla en 2016 con un espectacular vestido largo en rosa empolvado. Diseñado por Marcos Luengo con un escote cuello halter, sin mangas y falda asimétrica decorada con plumas que elevó con accesorios en plateado.

Carmen Lomana en los Premios Botón de Oro y Nacar en Sevilla en 2016. Gtres

9. Su amor por el estampado animal

Como decíamos, uno de los estampados favoritos de la celebridad es el animal, haciendo énfasis en el leopardo. Por ello, es común verle con diferentes prendas con dicho print a lo largo del año a través de vestidos, chaquetas, abrigos o complementos.

Carmen Lomana con abrigo 'animal print'. Gtres

10. Los minivestidos blancos para cualquier ocasión

Cómo no finalizar los mejores looks de Carmen Lomana que con este minivestido blanco que siempre funciona. Para una jornada de Mercedes-Benz Fashion Week en 2014 confió en este diseño de escote de pico, sin mangas, botonadura delantera y terminación en plumas.

Carmen Lomana con minivestido blanco. Gtres

A los 77 años de Carmen Lomana ha construido una esencia y personalidad a la hora de vestir con una corriente sofisticada, clásica y haciendo match con las tendencias del momento.