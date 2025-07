Carmen Lomana deslumbra en el concierto de Miguel Bosé en Marbella con un look veraniego que grita glamur eterno

Marbella volvió a ser el epicentro del glamour y la música con el doble concierto de Miguel Bosé en el festival Starlite Occident. Entre las caras más conocidas que no quisieron perderse la velada mágica bajo las estrellas, una destacó por su elegancia atemporal y su savoir faire veraniego: Carmen Lomana. La empresaria y socialité acaparó flashes y miradas con un look que demuestra, una vez más, por qué es todo un referente de estilo en España.

El look que lució en Starlite resume a la perfección lo que es el estilo veraniego de Carmen Lomana: prendas fluidas, accesorios con personalidad y una estética pulida sin estridencias. En verano, la vemos apostar por vestidos ligeros, caftanes de lujo, joyas statement y colores neutros que resaltan su bronceado dorado. Sabe cómo mezclar tejidos naturales con piezas de alta gama, y nunca olvida ese toque jet set que tanto la define, ya sea en Marbella, en Ibiza o en Saint-Tropez.

El estilo veraniego de Carmen Lomana: clásico, sofisticado y con acento mediterráneo

Para esta noche tan especial, Lomana eligió un vestido negro sin mangas, de corte midi y falda plisada con bajo desigual, que combinaba sobriedad, frescura y sofisticación. Una prenda versátil y elegante que le sentaba como un guante. Pero como es habitual en ella, el verdadero acierto estuvo en los detalles: un maxi collar de cuentas rojas y estrellas blancas que aportaba un aire exótico y veraniego al conjunto, demostrando su maestría a la hora de mezclar piezas llamativas con siluetas clásicas.

Carmen Lomana junto a Miguel Bosé. Starlite Occident

El look se completaba con unas sandalias negras de tacón medio, perfectas para una noche de concierto sin renunciar al confort, y un maquillaje impecable donde los labios rojos ponían la nota de fuerza. Su melena rubia suelta, peinada con ondas suaves, aportaba el toque hollywoodiense que tanto la caracteriza. A su lado, Miguel Bosé, con camisa de estampado paisley multicolor, fue el anfitrión perfecto de una noche cargada de emociones, recuerdos y confesiones en el entorno íntimo del auditorio marbellí.

Carmen Lomana€n el concierto de Miguel Bosé. Starlite Occident

Lomana no sigue tendencias, las interpreta a su manera. Su apuesta por la artesanía, el diseño atemporal y la elegancia relajada hacen que cada aparición pública sea una lección de estilo. Y lo volvió a demostrar en una de las citas más esperadas del verano, donde su look no solo estuvo a la altura del evento, sino que reafirmó su posición como una de las mujeres mejor vestidas del panorama nacional.