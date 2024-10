El abrigo más elegante y tendencia de esta temporada lo tiene Isabelle Junot y sabemos dónde encontrarlo en versión low cost

Isabelle Junot ha vuelto a derrochar estilo durante su última escapa de parejas por París. Los marqueses de Cubas han disfrutado de unos días inolvidables sin la pequeña Philippa junto a Tamara Falcó e Íñigo Onieva en la capital francesa, una de las ciudades favoritas y que más visitan los marqueses de Griñón. Siempre que sus agendas se lo permiten, los dos matrimonios realizan viajes y quedadas y comparten el mismo círculo de amistades. De hecho, pasaron todos juntos la Nochevieja en los Alpes.

En esta última ocasión, el destino elegido ha sido París, una de las ciudades más glamourosas y elegantes del mundo. Perfecta para la ocasión, Isabelle Junot ha sorprendido a todos sus seguidores con un look de día de lo más casual, compuesto por el abrigo largo más elegante y tendencia de la temporada, su mejor aliado contra las bajas temperaturas de la capital francesa, unos vaqueros rectos, jersey gris y zapatillas.

El abrigo -la joya de la corona de su estilismo- pertenece a la exclusiva firma Max Mara y destaca por su color y versatilidad. De color camel, es perfecto para cualquier look otoñal y combina con todo. O en otras palabras, es un básico de armario atemporal que siempre vuelve con la bajada de las temperaturas.

Abrigo largo color camel, de Mango (119,99 euros) Mango

Es innegable que Isabelle Junot es pura inspiración para las chicas más clásicas y pijas de Madrid, al igual que Tamara Falcó pero lo cierto es que, en esta ocasión, sabemos que su abrigo de Max Mara no está al alcance del todos los bolsillos. Aún así, esto no tiene por qué ser un problema y hemos encontrado una alternativa "low cost" de la prenda para copiarle el look a la marquesa de Cubas en Mango. Se trata de un abrigo muy similar al de Isabelle Junot por 119, 99 euros y aún quedan algunas tallas disponibles en la web online.