Dónde copiar el último look de Isabelle Junot y unirte a la tendencia viral de los vestidos con estampado de flores

El último look de Isabelle Junot confirma que ya entrada la primavera 2023 los vestidos más preciosos seguirán dando mucho de qué hablar. Y es que las principales referentes de estilo de nuestro país no han hecho más que apostar por diferentes diseños de estas prendas versátiles, cómodas y favorecedoras desde que esta nueva temporada llegara a nuestras vidas. Si no lo crees, solo hay que ver los casos más recientes, en los que, por ejemplo, Cristina Pedroche lució embarazo con el vestido 'efecto tipazo' de Primark que comparte con Paula Echevarría, o en el que Tana Rivera reinó en Sevilla durante los últimos días de las vacaciones de Semana Santa con el vestido de lino naranja de Massimo Dutti que sienta bien a todas las siluetas y potencia el bronceado. Y después de que Vicky Martín Berrocal se pasara el juego de la moda (otra vez) con un vestido precioso y favorecedor de la marca de Kim Kardashian, que se puso con las zapatillas New Balance más deseadas; ahora es Isabelle Junot la que nos deja sin palabras con el último look que ha mostrado en su cuenta de Instagram, donde ya supera los 122.000 seguidores. Un estilismo ideal con el que querrás unirte tú también a la tendencia viral de los vestidos con estampado de flores.

La aristócrata, que es mujer desde hace poco más de un año de Álvaro Falcó, el primo de Tamara Falcó, decidió lucir embarazo con un vestido largo con estampado floral en tonos verdes y blancos. Un look de entretiempo totalmente en tendencia al que le añadió una chaqueta al tono y unas botas altas marrones. Después de haber compartido el estilismo entre sus followers, seguro que muchísimas mujeres se suman a la tendencia viral de los vestidos con estampado de flores. Un grupo en el que ya se encuentra Cristina Pedroche, que agotó en horas el vestido mini con estampado de flores más espectacular de la primavera.

Isabelle Junot con su último look primaveral. @isabellejunot

Vestido estampado midi, de Mango (49,99 euros)

Vestido floral de Mango. Mango

Y tú, ¿te unes a la tendencia viral de los vestidos con estampado de flores como Isabelle Junot? Estupendo, porque aquí te dejamos dónde puedes copiar su último look.