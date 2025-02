El abrigo de uso diario favorito de Meghan Markle lo hemos encontrado en H&M rebajado a 56 euros

El abrigo blanco de Meghan Markle es el más sofisticado que todas necesitamos para desafiar a las bajas temperaturas. Este sábado, mientras estábamos celebrando los Premios Goya 2025con el triunfo de Carolina Yuste o el éxito de 'La infiltrada' y 'El 47' al galardón 'Mejor película', en Canadá arrancaba la inauguración de los Juegos Invictus 2025 que tendrán lugar hasta el 16 de febrero. Una cita a la que no han dudado asistir tanto Meghan Markle como Harry de Inglaterra, puesto que él es el creador e impulsor de esta. Por lo que es una de sus citas favoritas. De la misma manera que la prenda de abrigo más confiada de la celebridad se convertirá en nuestro mayor aliado durante lo que queda de invierno.

Tras la última edición celebrada en 2017 en Toronto, esta vez el BC Place Stadium ha sido la localización de Vancouver que ha acogido a las delegaciones de todos los países participantes. Se trata de un evento destinado para el personal militar y los veteranos de guerra heridos en combate o lesionados. Cuenta con un total de 550 atletas de 23 países en el que participarán en 11 deportes con el objetivo de conseguir las medallas. En comparación con la edición pasada, se han incorporado otras disciplinas relacionadas con la nieve, como el esquí alpino y de fondo, el snowboard o el biatlón, entre otras. Todas las miradas se han ido directas a los duques de Sussex, quienes mostraban rostros emocionados, alegres y sonrientes por la llegada de una nueva edición que nació en 2014. A lo largo del acontecimiento, ambos han estado interactuando con el público de la grada del estadio, así como mostrando una grata cercanía con este. Sin embargo, nosotras, como editoras de moda, no hemos podido evitar desviar nuestra mirada del abrigo blanco de Meghan Markle. Un diseño de corte recto midi en blanco (una tonalidad que más luz ofrece al rostros), de doble botonadura y detalles en relieve en los puños de las mangas.

Meghan Markle. Gtres

Y como nos encanta encontrar las piezas más similares al de armario de Meghan Markle, hemos dado con un abrigo en blanco en H&M por 56 euros con todas las características.

Abrigo blanco, de H&M (rebajado a 56 euros)

Abrigo blanco. H&M

Cómo combinar el abrigo blanco de Meghan Markle

Los abrigos blancos de corte masculino son todo un must have en el fondo de armario de todas las mujeres de todas las edades. Meghan Markle ha combinado su favorito con un total look en negro de lo más sofisticado para conseguir un resultado de contraste de lo más favorecedor. No obstante, estamos hablando de una pieza versátil, clásica y ponible que sienta bien tanto para los estilismos de oficina como para los quehaceres de todos los días. Desde con traje sastre con mocasines hasta con vaqueros anchos y jersey de punto con zapatillas deportivas. Es todo un esencial que eleva el look.

