Meghan Markle reaparece (sin el príncipe Harry) repitiendo el icónico vestido rojo de Carolina Herrera

Meghan Markle ha aparecido sin la compañía del príncipe Harry en la gala del hospital infantil de Los Ángeles. Este detalle ha agravado los rumores de separación de los duques de Sussex tras las repetidas apariciones de ambos realizando actividades por separado. Y es que todo indica a que el hijo menor de Lady Di no acudió debido a que estaba con unos amigos haciendo una caminata. Además de ser el foco de atención durante la alfombra roja del evento debido a la asistencia sin su marido, también ha sido por el espectacular vestido rojo de Carolina Herrera con el que ha deslumbrado, así como se ha convertido en la mejor vestida de la velada. No es la primera vez que vemos dicho diseño, ya que también presumió de él en una gala de 2021 en Nueva York para conmemorar el Día de los Veteranos. Se trata de un vestido largo de silueta recta y con abertura delantera, de tirantes y escote muy pronunciado, que ha combinado con sandalias de tacón de la misma tonalidad. A diferencia de la primera vez que le vimos con este modelo, no ha llevado la gran e impresionante cola larga que daba el toque definitivo al look. El color del vestido de invitada es un total acierto. No solamente porque se trata de una de las tonalidades en tendencia que más veremos esta temporada otoño-invierno 2024/2025 (según la Semana de la Moda), sino porque es uno de los que más favorece a las mujeres con el cabello oscuro. Meghan Markle ha rebajado el estilismo decantándose por un peinado casual a la par que sencillo, como es suelto con ondas deshechas.

Meghan Markle es una de las mujeres más elegantes, tanto si hablamos de looksde invitada como de los más casuales. En su día a día hace recurso de prendas básicas de fondo de armario (como vaqueros o camisas oxford) que combina con otras más en tendencia. Eso sí, cuando la duquesa de Sussex debe acudir a un evento de relevancia, siempre nos acaba sorprendiendo con su estilismo. Además, es una clara amante de reciclar vestidos de invitada, de la misma manera que también lo hace la Reina Letiza en los actos oficiales con la sencilla técnica de conjuntarlos con otros accesorios o calzados. E, incluso, añadiendo o eliminando detalles de la vestimenta, como ha hecho Meghan Markle en la gala del hospital infantil de Los Ángeles.

Meghan Markle vuelve a conquistarnos con este vestido de invitada en rojo de Carolina Herrera que ya utilizó en 2021 para otra gala en Nueva York.