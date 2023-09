La maxi falda vaquera de Zara de Amelia Bono se lleva con las zapatillas envejecidas más pijas

Amelia Bono es experta en elevar look con zapatillas, y todas lo sabemos. Pero por si alguna tenía dudas, lo acaba de volver a demostrar con estas zapatillas Adidas Samba que son la gran tendencia del otoño 2023. De zapatillas icónicas sabemos mucho: que si Converse, que si las Slip Ons de Vans, que si las 990v5 de New Balance, pero las Adidas Samba son de las más tendencia en estos momentos, y la hija de José Bono como buena amante de la moda, lo sabe. Junto a las Gazelle, son las zapatillas de este otoño 2023, pero esta vez Amelia Bono ha sacado del armario ss zapatillas envejecidas más pijas que también adora Victoria Federica. Las zapatillas Golden Goose llevan siendo demasiado tiempo tendencia como para quedarse ahí, en una corriente puntual que pasados los meses gran parte de las insiders olvidarán. Estas zapatillas deportivas que nunca quisieron tener el barniz de la novedad, ni por dentro ni por fuera, pues desde que salen de fábrica parecen usadas y desgastadas, son unas de las favoritas de las madrileñas. Y también de Amelia Bono.

Amelia Bonolo tiene claro, la falda vaquera es la prenda estrella por excelencia de este 2023. Entro en nuestra vida hace unos meses, y ahora no hay 'insider' de moda que no la tenga en su armario. Y como buena amante de la moda y las tendencias, no podía faltar Amelia Bono. Un outfit cómodo pero que sigue al pie de la letra todas las tendencias de este otoño con zapatillas pijas, porque si Marta Ortega definiera el estilismo perfecto para este mes de septiembre, seguro que sería este.

Eso sí, este look lo llevó ayer Amelia Bono, porque con la bajada de temperaturas y el frío de este jueves en Madrid es imposible copiarle el outfit sin un jersey encima o una sudadera.