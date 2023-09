El traje blanco de Paula Echevarría se lleva en octubre con zapatillas bastas hasta para ir a la oficina

Cuando Vicky Martín Berrocal y Paula Echevarría coinciden en vestirse de blanco para darle la bienvenida al otoño, solo puede querer decir una cosa, que este octubre no vamos a guardar nuestras prendas en blanco y las vamos a seguir llevando con nuestros looks más otoñales. Si Vicky recupera su conjunto blanco con plumas de Mango, Paula ha lucido en Milán un traje totalmente blanco que ha combinado con zapatillas a tono de lo más bastas, que nos parece el estilismo más cómodo y elegante para ir a la oficina este otoño. Vestir de blanco de pies a cabeza. Las estrellas del street style de la Semana de la Moda de Copenhague de esta temporada confirmaron nuestra duda. Los asistentes a los desfiles expresaron su apoyo a los conjuntos blancos y monocromáticos, llevando desde chalecos blancos, y nosotras las vamos a copiar en los días más fríos. Porque vestir de blanco todo el año, y no solo en verano, ya es un hecho.

Paula Echevarría ha compartido una fotografía de su viaje fugaz a Milán con Calzedoniaque aún no habíamos visto. Si para el evento nocturno eligió un vestido negro de lo más sexy con un gran escote, para hacer turismo por el día optó por este traje blanco que combinó de la forma más casual. Lo hizo con un 'tank top' negro debajo del blazer, gorra negra y zapatillas blancas de lo más bastas. Todo ello le restaba elegancia al look, y lo hacía perfecto para una jornada de turismo por la ciudad italiana en plena Semana de la Moda.

Y lo mejor de todo es que un conjunto totalmente blanco puede incluir bases de armario que te lleven directamente al otoño, y Paula Echevarría nos lo ha demostrado desde Milán.