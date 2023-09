Vicky Martín Berrocal ha dado con el perfecto jean ancho que hace tipazo hasta con zapatillas

Vicky Martín Berrocal es la reina de los jeans anchos, y ya no tenemos ninguna duda. Si algo buscamos todas siempre son los jeans perfectos, y parece que Vicky Martín Berrocal los ha encontrado en la marca de su amiga María Dolores Guillen. Unos jeans anchos con botones en la zona del abdomen que necesitamos todas en nuestro armario y con el que las mujeres que mejor visten, van a hacer los mejores estilismos de la temporada. Y es que durante todo el verano, Vicky Martín Berrocal, nos ha dejado a diario los mejores estilismos para inspirarnos y añadir a nuestra maleta de vacaciones, y ahora es toda una chica septiembre con un estilismo perfecto para la bajada de temperaturas en Madrid. Y no solo por los jeans, por combinarlos con una sudadera de Zara de manga corta en color teja de esas que van a seguir triunfando este otoño 2023, y que hoy mismo vamos a rescatar de nuestro armario, después de todo el verano guardadas. Pero sin duda, la compra de la semana son estos vaqueros anchos que no pueden sentar mejor a Vicky Martín Berrocal.

El regreso de los jeans wide legs o vaqueros anchos que se rumorea desde 2022; se convierte en una certeza en este otoño 2023. Los pantalones de mujer vaqueros se llevan muy amplios, tanto que pueden confundirse con faldas largas, de talle alto o bajo. Y Vicky Martín Berrocal nos ha chivado que los que lleva ella son de la firma de su amiga.

Un estilismo con jeans y zapatillas que le vamos a copiar este viernes a Vicky Martín Berrocal para ir de lo más cómodas en este viernes lluvioso en Madrid.