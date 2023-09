Los jeans de tiro más bajo de Victoria Federica se llevan con la capa de Zara más viral para ir de compras por París

Victoria Federica sigue disfrutando de la Semana de la Moda de París, y aunque ayer no asistió a ningún desfile, sí que aprovechó para ir de compras, disfrutar de la ciudad del amor, y hacer algunos 'fittings' para los próximos desfiles. O lo que es lo mismo, fue a probarse y a elegir el outfit que lucirá, por ejemplo, al desfile de Loewe, al que Victoria Federica nunca falla. El año pasado la vimos brillar en el desfile junto a Alexa Chung, Emily Ratajkoski o Bad Gyal. De momento, Victoria Federicano nos ha dejado ninguna foto en modo fan como hace unos años con Rihanna, pero nosotras la seguimos esperando. No es Emily, pero sí, Vic en París. La firma española de lujo, perteneciente a LVMH y liderada por Jonathan Anderson, ocupa el primer puesto del ranking especializado Lyst, viste a Beyoncé y cosecha aplausos unánimes en sus desfiles, y de ahí la unión de Victoria Federica, por su padre, Jaime de Marichalar.

Aunque aún no sabemos con que estilismo nos sorprenderá este año, de momento nos quedamos con sulook por las calles de París con un vaquero de tiro muy bajo y ancho como a ella le gustan, en color desgastado que ha combinado con una capa de Zara, y también en otra fotografía en su cuenta de Instagram con una camiseta negra. Lo que está claro es que las capas más pijas y tendencia, se han convertido en la prenda favorita de Victoria Federica este otoño 2023.

Victoria Federica en París. @vicmabor

Si el año pasado nos sorprendió con un mono muy ancho y palabra de honor en el desfile de Loewe el septiembre pasado junto a su padre, pendientes estamos del estilismo que nos deje mañana la rotal más influencer. El desfile tendrá lugar a las 11:30 horas de este viernes, así que a partir de esa hora, os contaremos todos los detalles.