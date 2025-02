Adiós a los colores llamativos en 2025: estos son los tonos en tendencia para este año

Con el paso de las fashions weeks alrededor del mundo, nos podemos hacer una idea de los colores que van a invadir nuestras tiendas favoritas la próxima temporada. Déjame decirte que si lo tuyo son los colores llamativos, te vas a llevar una decepción, y es que las firmas optan por tonos más apagados para vestir a las modelos que reflejan todo lo que se va a llevar en el otoño- invierno de 2025-2026.

Aún queda mucho por ver, la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid no ha hecho más que empezar. Nos podemos hacer una idea viendo los desfiles que nos han dejado grandes firmas de moda en diferentes capitales de la moda como son Nueva York que ha sido la pionera. Esta semana comienza la semana de la moda en Londres y a partir de allí le sigue la de Milán y pone fin la de París.

Fashion Week de Nueva York

La moda es un reflejo del tiempo en que vivimos, y en la era digital, los cambios son más rápidos que nunca. Lo que ayer era un básico imprescindible, hoy puede ser visto como una pieza que no te pondrías jamás. Las tendencias ya no duran temporadas completas, en cuestión de semanas, un estilo puede pasar de ser lo más trendy a ser considerado pasado de moda.

En Nueva York hemos visto los desfiles de Carolina Herrera, Tommy Hilfiger o la esperada vuelta de Calvin Klein entre otros que nos han dejado looks para el recuerdo.

Mucho se habla de la vuelta de los pantalones pitillo, algo que no se ha visto reflejado y queda más claro que nunca, que los pantalones anchos seguirán siendo tendencia el otoño que viene. Vuelven los flecos en todas sus versiones, los encontraremos tanto en calzado como en prendas de abrigo e incluso en faldas, otra de las tendencias que más se van a ver como partes de abajo.

Si te has hecho con prendas denim o con estampado de leopardo recientemente, no te deshagas de ellas. Por lo que se ve, estos estilos no va a pasar de moda, al menos, por el momento.

Así te vestirás para arrasar en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. @caetanaba

Los colores de moda en el otoño de 2024/2025

Las tendencias de color para la siguiente temporada otoño-invierno marcan un giro hacia tonalidades más sofisticadas, dejando atrás los colores llamativos que dominaron en años anteriores. Así lo ha demostrado la Semana de la Moda de Nueva York, donde diseñadores y firmas han apostado por una paleta más sobria y atemporal, reflejando una moda que prioriza la elegancia sobre la extravagancia.

Entre los protagonistas de esta temporada, destaca un amarillo pálido, en contraste, un rojo profundo y sofisticado, sustituyendo los rojos vibrantes por una versión más madura y sensual.

Otras tonalidades clave son el azul y el púrpura en una fusión envolvente, reflejando la búsqueda de profundidad y sofisticación en la moda contemporánea.

Por otro lado, un coral apagado, dejando atrás la saturación extrema en favor de un matiz más versátil y elegante. Finalmente, el marrón chocolatese posiciona como el nuevo neutro imprescindible, aportando calidez y un aire clásico.