Pilar Dalbat y su colección cápsula con Palito Dominguín: "Un homenaje a Sierra Nevada y un universo que es de las dos"

Granada está de moda, y no solo por la reciente edición de los Goya. 'Verde que te quiero verde', como diría Lola índigo en esa maravillosa versión del poema de Federico García Lorca y la música de la versión de Manzanita. Pero Granada no solo es verde, también es blanco con ese manto de Sierra Nevada. Y si no que se lo digan a la diseñadora granadina Pilar Dalbat que ha vuelto ha conquistar la primera jornada de esta MBFW Madrid 2025.

Pilar Dalbat ha celebrado los 40 años de MBFWM con la colección cápsula “Solynieve” winter 2026. La diseñadora de Granada lo hace de la mano de su musa, Palito Dominguín, que por primera vez colabora como artista en el marco de la Semana de la Moda de Madrid interviniendo a través de ilustraciones que configuran el espacio escénico donde Dalbat presentará su colección. En la colección, la diseñadora rinde homenaje a uno de los paisajes que alimentan el imaginario de la firma, Sierra Nevada, que en sus orígenes se llamó “Solynieve” haciendo alusión a la estación de ski granadina que cuenta con el mayor número de días soleados de Europa.

Dalbat lleva años pensando en desarrollar una colección relacionada con el ski, un deporte que práctica desde que es niña en un entorno excepcional que es además el skiline más impresionante de su ciudad natal. Por eso en Lifestyle de La Razón, hemos querido que la propia Pilar Dalbat nos cuente mucho más en detalle este universo tan diferente al que nos tiene acostumbrado. ¡No te pierdas la entrevista!

De un homenaje a Eugenia de Montijo a todas esas mujeres que con sus viajes han roto barreras, y ahora a Granada como fuente de inspiración con sus montañas nevadas. Que importante como se ha puesto su ciudad en el epicentro de la cultura y del arte en estas últimas semanas con los Goya.

Granada es históricamente una ciudad volcada con la cultura. Su pasado la ha colocado a la cabeza de las cuidadas europeas que han hecho y siguen haciendo una fuerte apuesta por la diferenciación en las artes y las letras, los modos de vida y como no en los derechos fundamentales del ser humano y en las tradiciones. Granada inspira, está claro, y por ello no es solo la tierra de Lorca, Mariano Fortuny Madrazo o Enrique Morente también lo es de Los Planetas, Blanca Li o José Guerrero demostrando que existe una Andalucía culturalmente alternativa y que comparte una visión contemporánea con la tradición de la que es heredera y que custodia generación tras generación. La celebración de los premios Goya en Granada es una muestra más de cómo las artes miran hacia nuestra ciudad y desean celebrar en la ciudad de la Alhambra. El marco y la acogida son incomparables y la academia y sus actores lo ha reconocido con muchas declaraciones y muestras de afecto que han puesto de manifiesto lo afortunados que se han sentido.

Una colección ‘Sol y Nieve, con Sierra Nevada como punto de partida, y con una de sus musas colaborando de forma muy especial en estos diseños.

Recuerdo perfectamente la primera vez que vi a Palito Dominguín, tan elegante, tan alta, tan Palito, con ese aura que tienen algunas personas que es un soplo de aire fresco. Ocurrió, como no podía ser de otro modo, en una fiesta de la MBFWM. Lo que siguió fue la confirmación de lo que intuía; descubrí su simpatía, transparencia y autenticidad. Aquel primer encuentro nos llevó a compartir “El Viaje” SS 2025, la última colección que presentamos en la Semana de la Moda de Madrid el pasado septiembre. Nos hicimos esta foto. Ella desfiló, o más bien flotó, como sabe hacer. Y entonces llegó el momento. Hablamos de “Sol y Nieve”, el nombre con el que se gestó Sierra Nevada, haciendo gala de ser la estación más meridional de Europa y por ello la que cuenta con más días soleados. Un tesoro único, patrimonio de los granadinos que se suma al resto de tesoros con los que cuenta nuestra ciudad. Hablamos de la cabra montés, de copos, de pistas de ski y de estrellas. Y poco a poco fuimos construyendo un universo que es de las dos. Y así llegamos al punto en el que estamos hoy, la presentación de la colección “Sol y Nieve” la primera cápsula en colaboración con una artista nacional.

El desfile de Pilar Dalbat. Mamen BG Photos

Por lo que me han dicho, lleva soñando con una colección de ski y après ski desde hace muchos años, ¿por qué llega en este momento?

Llevo años pensando en desarrollar una colección relacionada con el esquí, un deporte que practico desde que era niña en un entorno excepcional que es además el skyline más impresionante de Granada, la ciudad en la que nací, en la que vivo y trabajo. Es solo que ahora siento que podemos hacerlo, esta cápsula es un avance de la colección “Sierra Nevada” que presentaremos en mitad de la nieve en la estación de Ski el próximo 27 de marzo. Estamos muy ilusionados con este súper proyecto.

¿En que mujeres se ha inspirado para estos diseños tan diferentes a los que nos propone en sus otras colecciones?

Sin duda la colaboración con Palito Dominguín no consiste solo en trasladar sus ilustraciones a las prendas. Ella está ahí y su personal estilo también está en el origen de la propuesta. También hay miles de esquiadoras paseándose a toda velocidad por mi cabeza, vestidas de colores diferentes y disfrutando de la nieve y del sol.

Abrigos, capas, plumíferos, pelo, pero también vestidos vaporosos y blusas románticas que juegan a la perfección con monos de terciopelo. ¿Ha sido difícil encontrar ese equilibrio entre deporte, prendas de abrigo y el romanticismo y la feminidad que caracteriza a la firma?

Quizás esta sea la colección que más trabajo me ha costado arrancar, teniendo que casar dos universos han diferentes, el de Palito y el mío. Sin embargo las prendas de abrigo están entre mis preferidas así es que no me ha costado mucho unir las líneas de la casa con la propuesta pie de pistas.

Un deporte que practica desde pequeña, ¿algún recuerdo que quiera compartir con nosotros?

Me encantaba subir a Sierra Nevada los sábados y los domingos, siendo niñas no teníamos conciencia de lo fuerte que era el sol y antes no existía ese culto a protegerse de los rayos UV. Así es que ni sé cuantas veces me he quemado la cara y he tenido que pasearme con la marca de las gafas de ventisca. También me partí dos dientes en una caída, tremendo. Los mejores recuerdos con mis amigas, días enteros de sol y nieve en los que podíamos, desde La Olímpica, ver la costa africana y las playas de Motril.