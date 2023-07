De Ágatha Ruiz de la Prada a María Pombo: los looks de las famosas para votar este 23J

Aunque Pedro Sánchez ha sido el más madrugador, ni el resto de los candidatos ni algunas de nuestras celebrities preferidas, han desaprovechado la mañana y ya han acudido a votar. Anita Matamoros, que acaba de llegar de Tomorroland, también ha sido una de las primeras en ir a votar, justo antes de poner rumbo a Ibiza, aunque no nos ha enseñado su look, al igual que tampoco lo han hecho Rocío Lafón (la amiga de Victoria Federica), Lucía Rivero, la estilista Cristina Reyes ni Maribel Verdú, que se ha encontrado en la mesa con la actriz Marina San José. Mientras que Ágatha Ruiz de la Prada se cruzaba con Alberto Núñez Feijóo en el Colegio Ramiro de Maetzu, María Pombo acudía a las urnas tras pasar un mal rato haciéndose una resonancia magnética (aunque su hijo Martín la estaba esperando fuera para animarla).

Vicky Martin Berrocal, que no está conforme con la nueva manicura de su hija, acudía con un look de los más casual con gorra y con Alba Díaz a votar, apenas unas horas antes de que la influencer saliera hacia el aeropuerto rumbo a su nueva aventura junto a su amigo Santiago Moyano. Rocío Osorno, por su parte, ha viajado desde Cádiz a Sevilla para depositar su voto, aunque estaba indecisa sobre si esperar a por la tarde por culpa del atasco. La influencer tiene una de las manicuras más originales del verano, al igual que la francesa en color rosa neón de María Fernández-Rubíes, que nos tiene enamoradas con todas las sandalias de su colección con Genuins y que ha optado por un look muy boho y Alba Carillo ha completado su estilismo de votar con maxi chocker dorado. Y es que no podemos dejar de pasar todas nuestras stories para encontrar más outfits con los que las famosas hayan ido a las urnas en estas elecciones generales.

María Pombo

23J @mariapombo

Alba Díaz

23J @albadiazmartin

Rocío Osorno

23J @rocioosorno

Ágatha Ruiz de la Prada

23J gtres

María Fernández-Rubíes

23J @mariafrubies

Alba Carrillo

23J @albacarrillooficial

Vicky Martín Berrocal

23J @vickymartinberrocal

y tú, ¿Ya has votado?