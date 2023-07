De Lola Lolita a Anita Matamoros: los looks más explosivos de las influencers españolas en Tomorrowland

Como cada año desde 2005, Bélgica acoge el festival de música electrónica más grande del mundo. Al igual queel icónico Coachella que se celebra cada primavera en Los Ángeles,Tomorrowland es una cita imprescindible para los amantes de la música, en este caso, electrónica. Cientos de rostros conocidos acuden al festival cada edición y nuestras influencers preferidas no podían faltar. La diva de Tik Tok, Sofía Moreno (más conocida como Sofía Surferss) aprovechaba sus últimas horas en España, antes de embarcar rumbo a "La tierra del mañana", para acudir a la premier de Barbieque se celebró el pasado miércoles en el Teatro Príncipe Pio de Madrid. La reina de dicha red social, Lola Lolita, ha optado para el primer día del festival por un diseño de Dominnico que no ha dejado indiferente a nadie, al igual que tampoco lo hizo el espectacular vestido made in Spain con el que sorprendió en la última edición del Festival de Cannes, un vestido de Vicky Martín Berrocal.

La representación de Instagram tampoco se ha quedado atrás. Anita Matamoros ha optado por un look de mini culotte y un top plateado de lentejuelas con el que se convirtió en la protagonista de la velada y presumió de tipazo. Lo completó con una biker negra, para aportarle al estilismo el toque cañero que tanto la identifica y con unas coletas de buebujas. Por último, Mery Turiel ha optado, a falta de uno, por dos vestidos muy similares: uno blanco de tirantes anchos para el día y uno negro de palabra de honor para por la noche, ambos ajustados, cortos y decorados con motivos galácticos. Estos han sido los looks:

¿Cuál es vuestro look preferido? Nosotras no podemos elegir y solo pensamos en copiar todas las ideas de estos estilismos para convertirnos en las más espectaculares de nuestros próximos festivales.