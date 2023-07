Victoria Federica en el concierto de Ludovico Einaudi, la estrella planetaria del piano

Ludovico Einaudi ( Turín, Italia, 1955), es un compositor y pianista italiano, oficial de la Orden al Mérito de la República Italiana desde 2005. Formado en el Conservatorio Verdi de Milán, inició su carrera como compositor clásico, incorporando posteriormente otros estilos y géneros como el pop, rock, folk y música world. Representa uno de los éxitos de la música new age de los últimos años, no sólo por las ventas de discos, sino también por los conciertos realizados por todo el mundo. Einaudi es hijo del editor e intelectual italiano Giulio Einaudi y nieto de Luigi Einaudi, quien fue presidente de la República Italiana de 1948 a 1955. De niño su madre tocaba el piano con él. Después de trasladarse a Milán, en 1982 se diplomó en composición dentro del Conservatorio de Música Giuseppe Verdi, con Azio Corghi. Ese mismo año recibió una beca para el Festival de Tanglewood, en Estados Unidos, y continuó sus estudios con el compositor Luciano Berio.

Tras una educación clásica en los Conservatorios de Turín y Milán, Ludovico empezó a componer para ballet, cine y teatro durante las décadas 80s y 90s pero fue su primer disco en solitario "Le Onde (The Waves)" (1996), inspirado en la novela de Virginia Wolf, el que atrajo la atención del mundo del piano. Ludovico ha continuado componiendo álbumes en los que trabaja solo con su piano, con quintetos de cuerda y músicos de muchas otras partes del mundo. Sus conciertos grabados en la Scala de Milán y el Royal Albert Hall coronan la carrera del artista en los primeros años del siglo XXI.

Con sus raíces en el minimalismo americano y la composición moderna, este virtuoso del piano se ha convertido en una estrella de alcance global. No solo gracias a sus álbumes sino a sus inolvidables composiciones para el cine.

Einaudi ha compuesto las partituras de varias películas y producciones de televisión, incluyendo "This Is England", "Intocable", "I'm Still Here", la miniserie de televisión "Doctor Zhivago" y "Acquario" (1996), por la que ganó el Grolla d'oro. Su música se utilizó como banda sonora para el Globo de Oro y las películas ganadoras de los Premios de la Academia "Nomadland" y "The Father". El propio artista defiende que su viaje está siempre enfocando lo esencial, consiguiendo la máxima intensidad utilizando el mínimo indispensable.

Ludovico Ainaudi Starlite Occident

Anoche, el afamado pianista y compositor italiano Ludovico Einaudi hizo su debut en el prestigioso escenario de Starlite Occident. El festival boutique recibió con entusiasmo a Ludovico Einaudi, quien ha cosechado grandes triunfos con su música introspectiva y atmosférica.

Ludovico Ainaudi GTRES

El concierto de Ludovico Einaudi de anoche fue simplemente espectacular. La capacidad al piano del talentoso músico italiano creó una atmósfera mágica y cautivadora que envolvió a todos los asistentes. El público internacional presente en el evento tuvo la oportunidad de presenciar la genialidad de Einaudi en temas emblemáticos del artista como "Experience", "Flora", "Almost June", "Natural Light", "Wind Song" o "Atoms". Su música brilló en su máxima expresión gracias a su virtuosismo, acompañado de la tecnología de audio más pionera del planeta.

Entre el público, conectando con la música ante la presencia del pianista, famosos rostros como Victoria Federica de Marichalar y Borbón, que disfrutó del concierto desde el palco presidencial acompañada por la pareja de empresarios fundadores del festival, Sandra García-Sanjuán e Ignacio Maluquer. Tras el concierto, la propia Victoria Federica confesó a Ludovico Einaudi que siempre escucha al músico en sus momentos de paz, que tocaba el piano cuando era pequeña y que le encantaría retomarlo.

Victoria Federica de Marichalar y Borbón, Sandra García-Sanjuán y Marta Martínez Bordiu Starlite Occident