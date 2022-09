Manuel Turizo: “Me encantaría colaborar con Pablo Alborán o Alejandro Sanz”

“Te bloqueé en Insta pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa’ qué si me lo sé de memoria”. Lo sé, es imposible que no lo hayas leído cantando. Porque, o eres un extraterrestre o no es creíble que no hayas cantado y bailado esta canción sin parar durante todo el verano. Ese bucle eterno por el que te odian tus vecinos. Y el culpable es, ni más ni menos, que un colombiano de tan solo 22 añitos que llegó al mundo de la música para quedarse cuando solo tenía 16. Obviamente, estamos hablando de Manuel Turizo, que con su sonrisa picarona, su acento colombiano, su talento y vocación por la música, ha conquistado a medio planeta a ritmo de ‘La Bachata’ y ahora llega con ‘Mal de amores’ para seguir robando corazones y tarimas. ¿Remix de ‘La Bachata’? Pues se lo ha pedido a otro famoso cantante por Instagram y lleva tres meses esperando su respuesta.

De esos talentos que se llevan en la sangre y que es imposible saber si empezó a hablar antes que cantar. Y él mismo nos ha chivado que en su próximo single, veremos escucharemos al Manuel Turizo de tan solo dos añitos cantando. Porque aunque parezca que llevamos media vida escuchando (y bailando) sus temas, este colombiano solo lleva seis años en el mundo de la música y aún le quedan muchos años para cumplir sus sueños y comerse el mundo. Y entre sus sueños está hacer una colaboración con Pablo Alborán o Alejandro Sanz. Con los pies en el suelo pese a su abrumadora fama y su juventud, Turizo nos recibe relajado, con una sonrisa de oreja a oreja y con ese brillo en los ojos del que sabe que está viviendo un sueño. ¿Quieres conocer más de Manuel Turizo? No te pierdas la entrevista que nos concedió a Lifestyle de La Razón.

¿Qué tal Manuel? Qué ritmo de vida llevas, porque has llegado hoy mismo a España...

¡Bien! ¿Tú? Si he llegado a las siete de la mañana, menos mal que dormí todo el vuelo...

Para empezar te tengo que decir que mis vecinos te odian por todos los meses que llevo en bucle con ‘La Bachata’ a todas horas, y como yo, media España...

(Risas) Pues que me sigan odiando, que después de odiarme tanto, les acabara gustando.

¿Te has cansado de escucharla ya en todos los sitios? ¿O eso nunca te pasa?

Pues te voy a contar una cosa que te va a parecer raro, pero después de sacar un tema ya no lo vuelvo a escuchar si no es que alguien me lo pone...

¿No la escuchas? ¿No eres como el resto del mundo que estamos en bucle con ‘La Bachata’?

¡No! (risas) Ya pasé mucho tiempo sin dejar de ponerla y escucharla antes de sacarla y ahora ya es ‘ok’, ya.

Bueno, intentaré entenderte... Es la primera bachata que sacas, pero por lo que he leído, tienes más guardadas. No sé cuándo escribiste ‘La Bachata’ y si con el éxito que ha tenido, estás pensando en sacar las otras.

Más adelante, en este álbum va a ser esta la bachata del álbum y de este año. El álbum lo saco dentro de poquito...

¿Cuánto de poquito?

Mmm... Por ahí tres meses, o antes de que termine el año o a principios de 2023. Pero sí, vendrán más bachatas de Manuel Turizo.

¿Y ‘La Bachata’ cuándo la escribiste?

Hace casi un año va a hacer que hicimos esta canción. En realidad uno hace las canciones y se quedan guardadas mucho tiempo antes de que salgan, es normal. Uno hace hace música y tarda mucho en salir. La última canción que hice ya no saldrá en este álbum, si no para el siguiente. Nosotros vivimos trabajando para el futuro.

La tenias bien guardadita en el cajón... ¿te dio ya la vibra de que la iba a romper?

¡Sí! En realidad sí, siempre te llevas la sorpresa de como van a suceder las cosas pero siempre te llevas la sorpresas de como empiezan a suceder las cosas. Pero en realidad todas las canciones que uno saca es porque les tienes cariño y a mi por lo personal es porque me encantan pero en realidad nunca sabes como va a conectar con el público.

Y volviendo al nuevo álbum, además de esa referencia en el título a los 2000, que ya has plasmado en tus últimos videoclips, cuéntanos un poco más de lo que vamos a encontrar.

Hay de todo en realidad respecto a estilos musicales, hay bachata, pop urbano, electrónica, balada, reguetón... Es un álbum que quise hacer con todas las influencias musicales que he tenido desde que soy niño y querer plasmar mi estilo en cada canción. Por eso cada canción es muy diferente a la otra.

Nunca te ha gustado encasillarte en un estilo o ir en línea recta en tu carrera artística.

Sí, me gusta toda la música, todos los estilos. En realidad no hay porque encasillarse en un solo estilo, hay que ir experimentando porque es muy amplio el mundo de la música.

Es muy amplio el mundo de la música pero, ¿hay algún género en el que te sientas más cómodo? Aunque sea para las conciertos.

Yo entiendo que es encontrarle tu estilo a cada género. La gente me denomina como urbano pero yo siento que soy música. La gente decide si encasillarme, yo no me encasillo.

Teniendo en cuenta que eres un bebé, porque naciste en el 2000, ¿qué artistas escuchabas de pequeños?

Juan Luis Guerra, Sin Bandera, Alejandro Sanz, Shakira...

Ahora que nombras a Shakira, tú no dejas de cantar al desamor (’La Bachata, ‘Mal de Amores’), pero estás muy enamorado... Lo tuyo es más fácil que la pobre de Shakira cantando ‘Te felicito’.

(Risas) ¡Totalmente! Yo siento que cantar una canción es meterte en una novela, es casi como cuando a un actor le toca actuar, personificar y sentir las cosas como si fueras reales y estuvieran pasando.

Si pudieras viajar al pasado y tuvieras delante al Manuel Turizo de 2016, con ‘Una Lady como tú', ¿le dirías algo?

Mmm... Le diría que empezara antes en la música. Desde muy chiquito me gustó y ya sé que empecé muy joven pero desde mucho antes sabía que era lo que me gustaba. De pronto me demoré en convencerme yo mismo que ese era el camino.

¿Pero recuerdas algún momento de tu vida que no cantaras? ¿O cantabas casi antes de empezar a hablar?

Desde muy chiquito en realidad (risas). Mira que la próxima canción que voy a sacar empieza con una nota de voz mía cantando.

¿Con dos años? Vamos, que lo has llevado en la sangre desde bebé. No eras de los que decían que querían ser futbolistas...

No (risas) siempre fue la música. Si no fuera cantante, sería algo relacionado con la música. Eso lo tenía muy claro.

En esa línea, hace unas semanas en un concierto aquí en Madrid, dijiste: “lucha por tus sueños, no dejes que nadie te diga que no puedes, no dejes que nadie venga y te quite la motivación”. ¿Has estado en esa situación?

Yo creo que a todos nos pasa, incluso en la actualidad a la gente le gusta más destruir tus motivaciones y tus sueños que amplificarlos, inspirarte. Así que yo creo que a todos nos pasa. Es más fácil que alguien te subestime a que te quiera dar confianza hoy en día. Entonces sí, a todos nos pasa.

Y cuando te ha pasado, ¿cómo has actuado?

En realidad hacer caso omiso, como dice un amigo mio; “cuando te subestiman en realidad ya tienes todas las de ganar porque ya te dieron por perdido y lo único que te queda es ganar”.

Pues toda la razón, tienes un amigo muy sabio...

Totalmente, la gente que te subestima, sin querer ya te dieron por perdido y si ya perdiste, lo único que te queda es ganar.

Y tú eres el ejemplo claro, que empezaste con 16 añitos y aquí estás triunfando con ‘La Bachata’. Así que los que te subestimaron, te han hecho ganar.

¡Sí, gracias a Dios!

Volviendo a ‘La Bachata’, ¿tenemos que esperar un remix? (Para que mis vecinos te acaben de odiar)

(Risas) Pues si te digo la verdad, no la tengo, solo lo haría si Romeo Santos quisiera sumarse a la canción.

¿Se lo has pedido?

No he recibido respuesta todavía. Entonces no (risas). Le mande un DM por Instagram, que es lo que hacemos los artistas todo el rato y nada.

Pero, ¿cuando se lo mandaste? A ver si me vas a decir que fue ayer...

Espera, cojo el móvil y lo miro.

A ver si te ha bloqueado de Insta y por otra cuenta ve tus Stories...

(Risas) Vamos a ver hace cuanto le escribí... Desde hace 3 meses y lo ha leído.

¿3 meses? Tengo que decirte que Romeo Santos te está haciendo ghosting...

(Risas) Bueno no pasa nada, yo soy de los que creo que las cosas tienen que fluir, si no, no le doy mente.

Y hablando de colaboraciones, ¿tienes algún artista español con el que te gustaría colaborar?

Tengo dos artistas españoles que me encantan mucho, Pablo Alborán y Alejandro Sanz.

Con Pablo Alborán se te ha adelantado tu compatriota Sebastián Yatra...

Y Camilo con Alejandro Sanz...¡Total!

¿Se lo has propuesto a Pablo y Alejandro? ¿O te han hecho un Romeo Santos?

(Risas) Con Pablo he conversado ya, con Alejandro Sanz aún no lo conozco. Pero sí, en realidad soy muy fanático de los dos porque empecé a cantar con mucha música de ellos dos.