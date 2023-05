Aitana le ha prestado a Laura Escanes el corsé con la espalda descubierta y más original de todos los tiempos para que sea la reina de la noche

Laura Escanes sorprendió ayer con un look que no nos esperábamos en el evento que organizó la marca Multiópticas en Madrid para presentar su nueva colección de gafas. En el encuentro, pudimos ver a rostros conocidos como Marta Sánchez, que nos descubrió ayer la bomber más ochentera, bonita y especial de la temporada; Alba Díaz, que nos deleitó con su vestido más sexy con escote XXL y Victoria Federica, que nos sorprendió enormemente con su look más transgresor con un precioso body cut out de Zara, pantalones de tiro bajo y las cejas teñidas en color rosa. Parecía que nada más nos podía dejar con la boca abierta en este encuentro de influencers, pero nos equivocábamos tanto, ya que llegó Laura Escanes con un outfit totalmente inesperado. Sus jeans, totalmente abiertos por la parte lateral, se salían de la tónica habitual, sí, pero lo que no nos esperábamos de ninguna de las maneras era su corsé con la espalda descubierta y plumas en los tirantes, que se ha convertido en el más original que le hemos visto hasta ahora. ¿No te suena? Y es que casualmente se trata de una pieza que ya lució Aitana en su videoclip 'Formentera'. Y si te ha gustado y ya planeas dónde lo vas a lucir de maravilla (igual o mejor que la influencer o la artista) tenemos una muy buena noticia para ti, porque hemos encontrado su procedencia y está disponible.

A unas horas de que Eurovisión de el pistoletazo de salida en Liverpool para ver brillar a Blanca Paloma con su 'Eaea', parece que las referentes de estilo de nuestro país se han propuesto regalarnos grandes ideas para triunfar en nuestras veladas más especiales con looks de fiesta de 10. Y después de que Paula Echevarría ya se haya pronunciado en este terreno con su vestido negro de palabra de honor rebajado, que no podría ser más sofisticado, Laura Escanes también ha querido aportar su granito de arena (y Aitana también) en asunto con su corsé con la espalda descubierta y más original de Manémané que te pondrás con jeans para ser la reina de la noche. ¿Y aún no hemos hablado de su estampado? Pues es un detalle recalcable, ya que la prenda cuenta con un print muy dulce de un gatito muy achuchable.

Blue Kitty Corset Restock, de Manémané (180 euros)

Corsé con la espalda descubierta y plumas de Manemane. Manemane

Podemos decir que Laura Escanes triunfó en el evento, en el que también estaba Álvaro de Luna, su nueva pareja, con el corsé más original de esta primavera y también de todos los tiempos que le prestó la mismísima Aitana.