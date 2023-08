Aitana comparte vestido de lo más sexy con su amiga Clara Galle para irse de fiesta en Ibiza

Aitana sigue disfrutando de sus vacaciones y de la fiesta en Ibiza, pero no solo con Sebastián Yatra, si no con un grupo de amigos entre los que está su peluquero o la actriz Clara Galle. Como diría la canción de Sebastián Yatra, "una noche sin pensar para tomar y perdonarnos desnudos en el mar". Y eso es lo que ha hecho junto a Aitana de fiesta en Ushuaïa y también en la Bresh. Bueno, lo de desnudarse en el mar no lo sabemos, pero una noche sin pensar para tomar, obviamente sí. Porque lo que pasa en Ushuaïa, siempre se queda en Ushuaïa, y en la Bresh más aún. Y nosotras nos quedamos con el maravilloso vestido de Aitana, que además acabas de descubrir que ha compartido con Clara Galle en esta maleta de vacaciones en su lujosa casa en Ibiza. Un vestido de lo más sexy con estampado tie dye blanco y gris que Clara llevó primero a Ushuaïa, y esta noche lo ha lucido Aitana, según podemos ver en las redes sociales de sus fans.

Hay estampados que nunca pasan de moda, como las rayas, los cuadros, el ‘animal print’ o los lunares. Lo que sí que cambia es la forma de lucirlos. Y es lo que ha pasado este verano con la tendencia tie dye o de los desteñidos, que esta temporada ha triunfado en su versión amanecer, aunque Aitana y su amiga la lucen en la versión más clásica. Este acabado desteñido se puso de moda durante la época ‘hippy’ de los años sesenta. Más adelante, en los 90, volvió a dominar las calles en forma de camisetas multicolor. Y ahora Aitana y Clara Gallé lo lucen en Ibiza.

Clara Galle de fiesta en Ibiza. @jaykabalan

Y mientras nosotras seguimos esperando ver más fotografías de amor y besos entre Aitana y Sebastián Yatra, sí, así somos.