Aitana está obsesionada con el crochet y este nuevo posado en bikini (y vestido) con Yatra lo demuestra

Aitana y Sebastián Yatra besándose en un barco, o lo que es lo mismo, aún seguimos en shock con la portada de Diez Minutos. Una portada en la que veíamos a la cantante catalana con un bikini de crochet en tonos verdes y azules, el mismo bikini con el que Aitana subía horas después una fotografías a su cuenta de Instagram, posando en un barco y con su perrita Sopa. Pero nosotras no hemos dejado de fijarnos en el bikini, de nuevo una prenda de crochet, con el que parece que está obsesionada. Y es que este verano no dejamos ver a Aitana viajar con Sebastián Yatra por Colombia, Barcelona y ahora Ibiza y Formentera, y siempre con prendas de crochet. Da igual que sean vestidos, faldas, pantalones o ahora este bikini de lo más retro.

Y nosotras no podemos estar más agradecidas por este error, porque hemos podido ver el perfecto look de playa de Aitana que nos sirve de inspiración para nuestra maleta de vacaciones. Porque ene la de la cantante catalana ya nos ha dejado claro que no pueden faltar los vestidos de crochet o ganchillo, para llevar encima de los bikinis más minúsculos. Porque nos encanta ver a Aitana y Sebastián Yatra juntos. Porque no hay nada más especial que las prendas únicas y hechas a mano. Y Aitana lo acaba de demostrar con este bikini de lo más minúsculo en azul y verde.

Pero no solo en bikini, esta noche también se ha vuelto a ir de fiesta con Sebastián Yatra y sus amigos por Ibiza, y todos vestidos de blanco. Y de nuevo, Aitana, con un vestido de crochet.

Porque si el romance entre Aitana y Sebastián Yatra nos ha robado tanto el corazón como su apasionado beso, este bikini de Aitana también está en el mismo grupo.