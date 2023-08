Aitana se va de cena por Ibiza con Sebastián Yatra con el conjunto de punto rojo que aman las chicas catalanas

Aitana sigue disfrutando de sus vacaciones en familia y con Sebastián Yatra en Ibiza y Formentera, después de volver de Colombia. Y tantos días de playa y barco, se notan en el bronceado de lo más envidiable de la cantante catalana que nos ha enamorado con este conjunto de punto rojo con el que se ha ido de cena romántica con Sebastián Yatra por Ibiza, que además resalta su moreno. Porque estamos hablando de la firma Gimaguas, que adoran las chicas catalanas que mejor visten como ella. Hablamos del proyecto de las hermanas Claudia y Sayana Durany que, verano tras verano, construye la indumentaria de mujeres influyentes como Leandra Medine, Camille Chàrriere o Inés Arroyo. La fórmula que explica la notoriedad de Gimaguas dentro de una industria, son las hijas de los dueños de Natura y ya han conquistado también el corazón de Aitana para su maleta de vacaciones en las islas.

Porque no hay nada que le siente mejor a una chica morena, que una prenda en color rojo, y Aitana es el claro ejemplo de ello con este diseño de punto rojo, de top y falda, con el que Aitana no solo ha conquistado a Yatra, a la noche de Ibiza, si no también a todos sus fans con estas fotografías en Instagram. Porque está claro que los conjuntos de punto así de fresquitos son perfecto para meter en la maleta de vacaciones, porque ocupan poco espacio y te salvan los looks, tanto de día como de noche.

Bartola top, de Gimaguas (89 euros)

Top punto. Gimaaguas.

Bartola skirt, de Gimaguas (119 euros)

Falda punto. Gimaguas.

Un conjunto de punto que no puede resaltar más el tipazo de Aitana Ocaña y su bronceado de lo más envidiable a estas alturas ya de verano.