El look más casual de Isabel Díaz Ayuso en el 23J: chaleco sastre y pantalón holgado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido recibida entre aplausos cuando ha ido a ejercer su derecho al voto en las urnas del Colegio la Inmaculada Marillac. Entre ovaciones y decenas de fans que la han arropado desde que ha llegado a su colegio electoral, nosotras nos hemos quedado, como no podía ser de otra forma, con su estilismo. La presidenta no nos ha defraudado y, fiel a su prenda estrella desde que ha comenzado el año, ha convertido al chaleco sastre en el protagonista de su look, al igual que hizo Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, cuando acudió con su marido al cierre de la campaña electoral, el pasado viernes. Isabel Díaz Ayuso ha optado por una prenda en tono beige, que ha llevado como una sobrecamisa combinada con una camiseta negra, a juego con su bolso y que ha completado con un pantalón blanco holgado, una opción fresquita, ideal para el día de hoy y unas sandalias de vinilo.

La presidenta también ha aprovechado para saludar y hacerse fotos con todas las personas que se acercaron a apoyarla y para pedir que sigamos luchando juntos por un país plural en unidad donde "la libertad, la prosperidad y la alegría que se vive en la inmensa mayoría de las calles de Madrid, se lleve a España entera". Ayuso tampoco ha desaprovechado la ocasión para pedir agilidada la hora del rescate que los pasajeros de un tren Madrid-Valencia que ha sufrido una avería puedan llegar a votar. Y nosotras no vamos a perder más el tiempo y vamos a ir corriendo a la web de Zara para hacernos con un chaleco sastre tan ideal como el de Isabel Díaz Ayuso en estas elecciones generales del 23J.

Ayuso vota para las elecciones generales del 23J Alejandro Martínez Vélez EUROPAPRESS

La presidenta nos ha vuelto a demostrar, una vez más, que no podemos pasar ni un día más sin hacernos con un chaleco sastre con el que triunfar este verano.