Aitana conquista Madrid en su primer concierto con tres looks impactantes (y estas son las firmas que están detrás)

Anoche, Aitana lo volvió a hacer. La artista catalana desató la locura en el Estadio Cívitas Metropolitano con un concierto inolvidable en el que no faltaron las emociones, los invitados sorpresa como David Bisbal, Amaia, y Hombres G, y por supuesto, unos estilismos de infarto.

En su esperada cita madrileña de la gira de estadios, la cantante se enfundó en tres potentes looks que resumen a la perfección su esencia actual: sofisticada, atrevida y absolutamente icónica. Y todo ello, bajo la dirección estilística de Alba Melendo, su mano derecha en materia de moda, junto al impecable trabajo beauty de Jesús de Paula (peluquería) y Alex Saint (maquillaje). Y como no podía ser de otra forma, los fans están que arden en redes sociales. ¿Mejores looks en Barcelona o en el primer concierto de Madrid? Una que aquí escribe de momento se queda con los del Estadi Lluis Companys, también puede ser porque estaba allí.

Un estreno de alta costura con Fendi

El primero de los estilismos que lució sobre el escenario fue un dos piezas blanco de Fendi que no dejó a nadie indiferente. Compuesto por un crop top estructurado y un culotte de tiro alto, el conjunto se completaba con unas botas XL a juego que convertían el diseño en un auténtico statement de estilo.

Esta propuesta, que combina la estética lencera con toques de alta costura, realza la figura de la artista y marca el tono elegante pero rompedor con el que arrancó el show.

El priemr look de Aitana. @albamelendo

Leather attitude con Dsquared2

Para su segundo cambio de vestuario, Aitana apostó por el negro y por un look de aires rockeros firmado por Dsquared2. Se trataba de un body de efecto cuero con cinturón fajín, combinado con unas medias tipo red brillantes y botas altas.

El diseño, con transparencias estratégicas y mangas largas, aportaba una imagen más salvaje y sensual, ideal para su potente dueto en directo con el grupo Hombres G. Un look que demuestra que Aitana no solo canta, también domina el escenario con una actitud que recuerda a las grandes divas del pop internacional.

El segundo look de Aitana. @albamelendo

Final futurista y azul con Adidas (como en Barcelona)

La tercera y última propuesta fue un espectacular mono de inspiración deportiva, azul eléctrico y con cremallera frontal, fruto de la colaboración entre Adidas y el diseñador español Luis de Javier, junto a Aina Marcó. Esta prenda, que también lució el logo de la firma deportiva en el pecho, unía moda y rendimiento escénico en una pieza pensada para moverse, bailar y brillar.

Aitana lo lució durante uno de los momentos más íntimos del concierto, subida sobre una plataforma en forma de mariposa, que reforzaba la estética onírica y vanguardista del show.

El tercer look de Aitana. @albamelendo

¿Repetirá looks esta noche? Los tres looks de Aitana no solo estuvieron perfectamente orquestados con el desarrollo del concierto, sino que también han causado furor en redes sociales, donde sus fans han alabado tanto su versatilidad como su evolución estética.

La cantante no solo ha demostrado su madurez artística, también ha reafirmado su posición como referente de estilo en la industria musical. Y detrás de cada detalle, de cada eyeliner y cada cambio de vestuario, está el trabajo de su equipo de confianza, con Alba Melendo al frente del estilismo, Jesús de Paula en peluquería y Alex Saint en maquillaje. Un tridente de oro para una noche que ya es historia del pop español.