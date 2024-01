Aitana empieza 2024 surfeando en Costa Rica con amigos y con el mini vestido rojo más sexy

Echábamos ya de menos los looks de Aitana, por eso no nos puede hacer más ilusión empezar 2024 con el primer outfit de la cantante catalana. Y es que desde Aitana terminó su 'Alpha Tour' no la habíamos visto durante toda la Navidad, hasta que ahora nos ha chivado que está en Costa Rica junto a sus amigos surfeando. Surf todos los días del año, atardeceres imborrables, deportes de aventura, naturaleza en estado puro y fiestas en la playa: así es Santa Teresa, en Costa Rica, el último refugio de los cazadores de olas, donde la ex de Sebastián Yatra se ha ido a empezar el año. Pero obviamente, nosotras nos hemos fijado en su mini vestido rojo de lo más sexy con la espalda al descubierto, y no nos puede dar más envidia con una temperatura que ronda los 30 grados.

Porque si el rojo es tendencia esta temporada, el vestido de Aitana es perfecto para Nochevieja, porque además de ser el color de la suerte, es el color del momento. El vestido rojo es el nuevo vestido negro de la temporada. Así lo aseveran las pasarelas de invierno 2024 de las firmas de moda, que los proponen en todo tipo de estilos, desde opciones de punto para diario hasta elegantes vestidos de lentejuelas. Y este vestido de Aitana de punto y con la espalda al descubierto es de lo más sexy.