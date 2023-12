Se filtra por error una foto de Aitana besándose con Sebastián Yatra y las redes arden

Aitana Ocaña ha sufrido un batacazo sentimental al romper su relación con Sebastián Yatra. Ella ya se veía compartiendo futuro con el cantante, de hecho, se tatuaron juntos, lo que prueba que lo suyo iba en serio, pero al final el desamor llegó y ella ha tenido que borrar todo rastro de su ex de su piel. Pero, a falta de amor romántico, la artista se ha dedicado a cuidar el amor paternal y es que está de celebración, pues su padre cumple 60 años. Y lo hace a través de un tierno mensaje en el que no solo muestra el cariño que siente por él, pues es uno de los pilares fundamentales de su vida, sino también destacando cómo se encuentra en esta dura etapa de su vida. Algo parecido que ha hecho su madre, felicitando a su marido, pero cometiendo un error que le está saliendo muy caro en las redes sociales.

“Papá. Te escribo esto ya llorando y todavía ni he empezado. Te tengo aquí al lado mío en la cama, porque duermes conmigo cuando me siento sola, cuando más te necesito y ahí estás, siempre, para acompañarme en las noches más oscuras y también en las más luminosas. Para reírnos sin parar por tonterías o llorar sin parar por lo mismo. Ahí estás cuando no sé a quién recurrir, obvio tú y la mama, pero… pero hoy es tu cumpleaños y no uno cualquiera, ya son 60. Siempre dices que vas a llegar a los 100 y yo sé que sí, porque no he conocido a nadie con tanta vida como tú. Me acuerdo de todas las veces que te gritaba desde mi habitación y te decía ‘papá ven, tengo miedo’ y tú venían y estabas conmigo hasta que me dormía, muchas veces entreabría los ojos y te decía ‘por favor, no te vayas’ y tú siempre me decías ‘aquí voy a estar siempre’. Ni una sola vez has incumplido esa promesa y sé que eso es algo que solo tú harías por mí”, le dedicaba Aitana a su padre con cariño, acompañando su mensaje con numerosas instantáneas que demuestran su especial vínculo.

No terminaba aquí. “Gracias por acompañarme en el camino, por cogerme de la mano y saltar, contigo no da miedo la caída. Por recordarme cada día que puedo con todo lo que me proponga. Siempre bromeo contigo y te digo que me has creado muchos miedos, siempre has querido protegerme de todo, pero en realidad si estoy donde estoy es gracias a ti y a la mamá. Soy valiente por vosotros. Gracias por todo lo que me has enseñado y me sigues enseñando diariamente. Eres mi padre, pero también un gran amigo, y eso es una suerte. Te quiero papá, feliz cumpleaños, felices 60”, terminaba la cantante su emotiva felicitación.

Eso sí, Aitana ha quedado relegada a un segundo plano cuando su madre ha querido felicitar a su esposo por su aniversario. No tanto por el mensaje que le ha dedicado, sino por la imagen que lo acompañaba. Y es que optó por publicar una foto junto a su marido, pero en realidad se trataba de un pantallazo de su propia galería de fotos. Eso permitía ver qué otras imágenes tenía guardadas en su móvil, entre las que destacaba una de su hija besándose con Sebastián Yatra. Entendemos que es antigua, que no la ha eliminado, pero el revuelo ha sido mayúscula cuando la cuenta de Instagram de La Cuernis se ha hecho eco de este inocente error. Y es que hay quien ha pensado que podrían haber vuelto, pero nada más lejos de la realidad, todo ha sido un desliz que está dando mucho juego, eso sí.