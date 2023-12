Aitana reina en Argentina con el mini vestido de cuero de Fendi más sexy y sus botas fetiche

De Chile a Argentina, y tras conocer la noticia del 'sold out' para su concierto de 2024 en el Santiago Bernabéu. Así podríamos resumir la última semana de Aitana. Porque el ritmo de la cantante catalana antes de terminar este 2023 no tiene pausa y esta noche ha triunfado en Buenos Aires, concretamente en el Movistar Arena, para seguir mostrando las canciones de Alpha. "Hoy hace un año que vivisteis algo que fue realmente increíble y aunque está claro que yo no soy argentina y eso es algo realmente vuestro, yo lo viví como si lo fuese. Estábamos haciendo ensayos el año pasado y vimos la final y lloremos como si fuésemos argentinos. Realmente estoy muy feliz por lo que vivisteis y que justamente haga un año que lo vayamos a celebrar aquí y luego nos vayamos a la calle a celebrarlo muchísimo", y así es fácil ganarse a los argentinos, porque además de poner el 'dress code' azul, al final del concierto Aitana apareció sobre el escenario con la camiseta de la albiceleste, y el número 10 y su nombre a la espalda.

Una gira en la que Aitana a vestido en cada concierto con diferentes looks de Fendi, tanto en Colombia donde volvió a repetir falda de tablas, sus botas más altas y un top con transparencias dejando a un lado la camisa blanca que lució en México, y ahora nos ha dejado este uniforme de concierto en Argentina con un mini vestido de cuero de 3.900 euros que ha combinado con un top azul y sus maxi botas de todos los shows.

Y aunque va cambiando de estilismo, lo que nunca cambia son sus botas mega altas y de lo más sexy de casi 4.000 euros que nos tienen enamoradas, y obviamente, también son de Fendi. Y con este concierto en Argentina, Aitana pone fin a su 'Alpha Tour' y se va a disfrutar de la Navidad y de unas merecidas vacaciones.