El verdadero look de la venganza de Aitana lo tenía reservado para Argentina con un conjunto de transparencias

De Chile a Argentina, y tras conocer la noticia del 'sold out' para su concierto de 2024 en el Santiago Bernabéu. Así podríamos resumir las últimas horas de Aitana. Porque el ritmo de la cantante catalana antes de terminar este 2023 no tiene pausa y ya está en Buenos Aires para su concierto del próximo lunes 18 de diciembre, después de haber anulado las fechas de Rosario y Córdoba porque no se habían vendido las entradas. Pero con lo que nos gusta a nosotras un salseo, no no puede crear más 'hype' que Aitana esté en la tierra de Tini, justo cuando se rumorea que Sebastián Yatra estaría intentando volver con la cantante argentina. Y le sumamos, que la catalana ha anunciado que habrá sorpresas en forma de actuaciones en su concierto, y recordamos que Aitana y Tini hicieron juntas una versión de 'Lo Malo'. Oye, que soñar es gratis y nosotras ya nos estamos imaginando este dueto el próximo lunes.

Pero antes de eso, Aitana está aprovechando estos días que tiene libres, tras suspender las dos fechas, para hacer turismo por Buenos Aires y nos ha dejado este lookazo paseando por el Puente de la Mujer de Calatrava. Un outfit que podría ser el verdadera vestido de la venganza de Aitana a Sebastián Yatra en Argentina, pero en este caso se trata de un conjunto de encaje y transparencias con el que deja a la vista su ropa interior. La tendencia de los vestidos desnudos que tanto triunfó en verano y que la cantante está aprovechado por lucir en la primavera argentina.

Un estilismo de lo más sexy que Aitana ha combinado con sus zapatos de tacón y plataforma que son perfectos para las chicas bajitas, porque por lo menos ganas 15 centímetros de altura.