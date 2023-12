Aitana rompe con todo en Chile con el look más sexy de Fendi para su esperado concierto

Aitana sigue arrasando, con sus conciertos y sus looks. Y es que el Alpha Tour de Aitana continúa arrasando América Latina, y esta noche ha sido el turno de Chile. en el Movistar Arena, recinto ubicado en el Parque O’Higgins, Santiago. Y sí, ha repetido parte de unos de sus outfits de Fendi que ya le hemos visto en este 'Alpha Tour', pero lo ha hecho aún más sexy y rompedor. Y Aitana ya se ha sumado con uno de sus últimos looks. Una gira en la que Aitana a vestido en cada concierto con diferentes looks de Fendi, tanto en Colombia donde volvió a repetir falda de tablas, sus botas más altas y un top con transparencias dejando a un lado la camisa blanca que lució en México, y ahora nos ha dejado este uniforme de concierto en Chile.

Pero obviamente, nosotras nos hemos fijado en el nuevo lookazo de Fendi que está vistiendo a Aitana en esta gira por España y América Latina. Y aunque va cambiando de estilismo, lo que nunca cambia son sus botas mega altas y de lo más sexy de casi 4.000 euros que nos tienen enamoradas, y obviamente, también son de Fendi. Y esta vez ha vuelto a repetir la mini falda de tablas con un top de lo más sexy con choker del mismo tejido.

Y después de este concierto ya solo le queda Argentina y Uruguay para cerrar el año a Aitana con su 'Alpha Tour'.