Aitana se va de fiesta por Madrid con las medias blancas más temidas (y odiadas) por la moda

O las amas, o las odias, pero al igual que las medias rojas, la pasarela ya predijo el regreso de las medias blancas más controvertidas. Y después de verlas lucir a Kylie Jenner hace unos meses, ahora es Aitana la que se ha sumado a este regreso de la moda después de su concierto en Madrid. O mejor dicho, en la fiesta posterior que no se ha querido perder Rosanna Zanetti, sin su marido David Bisbal que tenía que cuidar la voz ya que actuó anoche también en Madrid. Pero volviendo a las medias blancas de Aitana , son una de las prendas más temidas de la moda y, sin embargo, una de las más emblemáticas del estilo de Lady Di y recurrente en Chanel. Si bien su regreso lleva anunciándose varios años sin llegar nunca a suceder, pero este 2023 sí que ha vuelto en las famosas, aunque de momento en la calle no nos hemos atrevido.

Aunque las medias rojas están pegando fuerte en el street style, y todas nos atrevemos con ellas, las medias blancas de momento solo las hemos visto en las famosas como Aitana. Bien es cierto que el anuncio del regreso de las medias blancas llega (casi) cada año. De hecho, hay firmas como Chanel que apuestan por ellas sin cesar sobre las pasarelas, aunque en los últimos años las medias blancas no han terminado de cuajar sobre el asfalto. Pero Aitana se ha atrevido a lucirlas en las fiesta de fin de gira del 'Alpha Tour' en España. Y aunque le quedaban tres conciertos al otro lado del charco, la cantante acaba de anunciar la suspensión de los conciertos de Córdoba y Rosario, solo quedando el de Buenos Aires el 18 de diciembre. La cantante catalana habla de "motivos que no están en mi mano", pero sus fans están muy enfadados porque asumen que la cancelación se debe a que Aitana no ha vendido las entradas para estadios tan grandes, y con ello pierden billetes y alojamientos que ya tenían reservados.

Unas medias blancas que Aitana ha combinado con un mini vestido negro de escote corazón, zapatos negros de tacón y una maxi gabardina de cuero negra que es máxima tendencia.